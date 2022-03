Transcend JetDrive Lite 330 è nato per MacBook Pro M1

Chi desidera aumentare lo spazio di archiviazione del nuovo MacBook Pro da 14 o 16 pollici ora ha a disposizione un’alternativa più economica – ma altrettanto ottima dal punto di vista delle prestazioni – rispetto alla configurazione offerta da Apple in fase di acquisto. Transcend ha infatti appena lanciato le schede di espansione JetDrive Lite 330 progettate appositamente per questi due computer che portano la capacità fino a 512 GB per meno di 90 dollari.

Sono costruite su misura e con un design a filo che corrisponde al fattore di forma dello slot SD dei due nuovi MacBook Pro e offrono una velocità massima in lettura sequenziale pari a 95 MB/s e in scrittura sequenziale fino a 75 MB/s. Una volta inserita la JetDrive Lite 330 nel lettore di schede, lo spazio di archiviazione aggiuntivo può essere utilizzato per contenere copia di file di grandi dimensioni come immagini RAW e video 4K, ad esempio, oppure si può utilizzare per il backup di Time Machine.

Questo genere di soluzione non è nuovo nel mondo Mac: nel 2014 la nostra redazione pubblicava la recensione della JetDrive Lite compatibile coi modelli dell’epoca, che in effetti non differisce molto dalla serie attuale, quantomeno dal punto di vista del design e della forma.

Si tratta sostanzialmente di una scheda SD più compatta rispetto a quelle utilizzabili ad esempio nelle fotocamere reflex in modo tale da risultare quasi invisibile e poter restare in sede senza dover essere mai rimossa, aumentando così la capacità del computer in maniera continua e senza sporgenze che potrebbero danneggiare il lettore o la scheda stessa.

Per questo nuovo prodotto l’azienda offre una garanzia di 5 anni, una bella notizia specialmente a fronte del fatto che le schede sono prodotte mediante l’uso dell’avanzata tecnologia COB (chip-on-board) che le rende resistenti all’acqua, alla polvere e agli urti. Oltre ai MacBook Pro 2021, le nuove JetDrive Lite 330 supportano anche i MacBook Pro Retina da 13 pollici prodotti tra la fine del 2012 e l’inizio del 2015.

Le nuove Transcend JetDrive Lite 330 sono in vendita anche su Amazon: i prezzi come dicevamo partono da 36,48 euro per la versione da 128 GB fino a 63,07 Euro per la più capiente da 256 GB. JetDrive è reperibile anche presso i negozi APR di Juice.