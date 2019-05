Huawei non perde tempo, registra i marchi Ark OS

Huawei Ark OS potrebbe essere il nome del sistema operativo totale sviluppato internamente dal costruttore cinese da utilizzare in sostituzione di Android e forse anche di Windows.

Questo nel caso in cui la guerra commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina dovesse intensificarsi, confermando il bando USA che impedisce a Hauwei non solo di vendere dispositivi, prodotti e servizi alle società USA ma anche di acquistarne nel paese a stelle e strisce.

Da tempo circolano indiscrezioni sul progetto di Huawei di sviluppare un suo sistema operativo proprietario, voci recentemente confermate da un dirigente dell’azienda che ha precisato si tratterà di un sistema operativo universale, in grado di funzionare su tutti i dispositivi e computer del costruttore cinese. Quindi non solo smartphone, tablet e computer, ma anche televisori, dispositivi indossabili fino ad arrivare alle automobili.

L’indizio sul possibile nome Huawei Ark OS arriva solo pochi giorni dopo la notizia che Google ha sospeso aggiornamenti e servizi Android per gli smartphone Huawei, in ottemperanza del bando USA firmato da Trump. La multinazionale cinese infatti ha effettuato la registrazioni di due marchi in Europa solamente 4 giorni dopo il blocco di Google.

Si tratta dei marchi Huawei Ark OS e Huawei Ark registrati nelle categorie internazionali 09, per compilatori software, sistemi operativi per dispositivi elettronici e anche nella categoria 42 che include anche le voci design e sviluppo di applicazioni mobile, software as a service (Saas) e altre. In questo articolo riportiamo una immagine della registrazione del marchio da Patently Apple. Interessante rilevare però che i marchi registrati non riguardano Cina e Hong Kong, paesi in cui Huawei potrebbe utilizzare un’altra denominazione per il suo sistema operativo o una differente versione.

Ricordiamo che il bando USA è stato in parte sospeso dall’amministrazione Trump per 90 giorni, con effetti a partire dal 19 agosto. Da qui ad allora non è escluso che la situazione tra USA e Cina migliori o che l’amministrazione Trump trovi un accordo per risolvere la questione Huawei.