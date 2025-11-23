Truffa dello squillo, l’errore che ti fa perdere soldi e credito in un attimo: ecco come difendersi

Allerta massima per la truffa dello squillo, sta diventano sempre più diffusa, può far perdere soldi in pochissimo tempo, ecco in cosa consiste.

Staccarsi dal telefono, anche solo per poche ore, è diventato impossibile per la maggior parte di noi, a tutte le età e pur senza avere la necessità di essere reperibili per motivi di lavoro. Questo ci porta a visionare migliaia di contenuti ogni giorno, alcuni cercati volutamente, altri invece perché compaiono inavvertitamente sulla base di quello che stiamo guardando, ma con il rischio concreto di incorrere in situazioni che possono essere spiacevoli.

E’ proprio per questo che diventa determinante essere a conoscenza degli ultimi stratagemmi a cui ricorrono i malintenzionati con l’obiettivo di cogliere in fallo gli utenti, che potrebbero rendersi conto del danno subito quando è ormai troppo tardi. Tra le pratiche che si stanno diffondendo ce n’è soprattutto una, come appare evidente dalle ultime segnalazioni, quella che è stata ribattezzata come “truffa dello squillo”.

“Truffa dello squillo”: che cos’è e come difendersi

Il primo passo importante quando ci parlano di una pratica scorretta che può danneggiarci deve consistere sempre nella conoscenza de modo di agire dei malintenzionati, così da muoversi prima che sia troppo tardi. Questo modo di ragionare non può che essere applicato anche alla “truffa dello squillo”, che sfrutta un meccanismo che era già stato utilizzato, ma che si sta dimostrando efficace, nonostante gli allarmi lanciati a più riprese.

Come si può dedurre dal nome, i destinatari si ritrovano a ricevere un semplice squillo sul proprio cellulare, da un numero che risulta essere proveniente dall’estero, visto che inizia con il prefisso +44, quello che corrisponde alla Gran Bretagna. Non è detto che ovviamente le persone che finiscono per essere vittime di questa spiacevole situazione abbiano davvero una conoscenza in quello Stato, ma tanto basta per generare curiosità ed essere portati a richiamare per saperne di più. In realtà, non dovremmo però farlo assolutamente mai.

Chi si muove sfruttando questo metodo ha un obiettivo che non si discosta da quello degli hacker, ovvero entrare in possesso in maniera indiretta dei dati personali delle persone con cui si è in contatto. A volte, però, si riesce anche a ottenere soldi sotto forma di investimenti (in realtà fittizi) che spingono a versare denaro o credenziali che diano accesso a conti o carte.

i sistemi utilizzati per mettere a segno la “truffa dello squillo” sono essenzialmente due, per questo è bene che l’attenzione sia massima. In alcuni casi, come detto, si fa uno squillo spingendo l’utente a richiamare, magari perché può pensare che al mittente sia caduta la linea durante a chiamata, in altri si riceve un messaggio registrato dove si chiede se si sia interessati a un’offerta di lavoro ritenuta interessante o a fare investimenti che possano consentire di aumentare i propri guadagni. E quest’ultima versione non può che essere quella che può ingannare facilmente, viste quanti siano i nostri connazionali che possono avere questa esigenza.

Questo può purtroppo essere il periodo in cui gli episodi possono diventare più frequenti, a fine anno, infatti, molti hanno esigenza di fare acquisti e di guadagnare, per questo diventa cruciale ignorare ogni tentativo che possa essere ritenuto sospetto.