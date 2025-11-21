WhatsApp migliora la funzione Informazioni

Chi ha usato WhatsApp sin dagli inizi ricorderà la funzione “Informazioni”. Ancor prima di offrire la possibilità di inviare messaggi privati e sicuri, le persone avevano la possibilità di condividere rapidamente ciò che accadeva nella loro vita. Meta ha deciso di ripresentare e migliorare la sezione Informazioni, rendendola “più visibile, veloce e semplice da usare”.

“Per quelle giornate in cui sei disponibile un minuto ma non lo sei il successivo”, spiega Meta, “la funzione Informazioni può comunicare agli altri perché non sei disponibile o di cosa vuoi parlare con una semplice emoji e una breve frase”.

Cosa cambia

Ora la sezione Informazioni è più facile da trovare nella parte superiore delle chat individuali e nel proprio profilo. È anche possibile rispondere direttamente alla sezione Informazioni delle persone toccandola in una chat. La sezione Informazioni scade dopo un giorno, ma si può anche fare in modo che non sia più visibile più velocemente o che sia visibile più a lungo, in base alle proprie preferenze. Basta andare su Impostazioni e toccare “Imposta Informazioni” per scegliere il timer.

È possibile decidere chi può vedere la propria sezione Informazioni, iimpostare la visibilità solo per i propri contatti oppure renderla visibile a tutti nelle impostazioni sulla privacy.

Questa funzione è in distribuzione e sarà disponibile su tutti i dispositivi mobili a partire da questa settimana.

Meta ha recentemente annunciato l’app WhatsApp per Apple Watch (per a tenere sotto controllo le chat senza bisogno di utilizzare l’iPhone) e i backup crittografati con passkey (per rendere più facile proteggere ulteriormente i backup delle chat). In arrivo anche la possibilità di gestire due account sullo stesso iPhone, funzione utile ad esempio vuole separare le chat personali da quelle di lavoro.