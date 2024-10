Sconti d’autunno, l’eccellente binocolo Olympus 10X50 S a solo 69,99 €

Pubblicità

Se siete dei neofiti del bird watching, appassionati escursionisti, amanti della natura, grazie alla festa degli sconti del Black Friday di Amazon potete fare un affare acquistando in occasione delle festa degli sconti Prime, il binocolo Olympus 10X50 S a solo 69,99 euro.

Questo accessorio è perfetto per escursioni all’aria aperta, per panorami e osservazione di animali. Si tratta di un modello entry level ma he non si fa mancare nulla. Ha un ingrandimento di 10 volte e lenti grandi a sufficienza per affrontare anche situazioni di luminosità non perfetta come giornate nuvolose, l’alba o il crepuscolo.

Presenta un ampio campo visivo (6,5°) che rende più facile e veloce l’individuazione di un soggetto; è basato su un prisma Porro e le lenti sono rivestite. La distanza di fuoco è di sei metri. Il sollievo per l’occhio, ovvero la distanza da cui si può mettere l’occhio dalla lente frontale per avere una visione del soggetto, importante per tutti coloro che portano gli occhiali, è buona: 12 mm.

Offre una finitura robusta, costruzione di qualità, la possibilità di essere montato su un cavalletto, copertura in gomma dell’oculare ribaltabile. Tra i limiti il fatto che non è waterproof e che le lenti non hanno un trattamento anti appannamento. Non si tratta neppure del cannocchiale più piccolo che potrete trovare sul mercato nè del più leggero (pesa poco meno di 900 grammi), ma chi vuole cominciare ad usare un binocolo a questo prezzo ben difficilmente potrebbe trovare di meglio.

Il binocolo Olympus 10X50 S viene offerto a 140€ da Olympus sul suo sito italiano. Si trova spesso a cifre intorno ai 110 euro, ma oggi per le offerte d’autunno lo pagate solo 69,99 euro, il prezzo minimo che ha avuto anche in altre occasioni. Meno della metà del prezzo Olympus e uno sconto imperdibile.

