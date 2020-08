Trump firma: entro 45 giorni TikTok smetterà d funzionare in USA

Trump ha dato corso alla minaccia: entro 45 giorni TikTok sarà bloccato su tutto il territorio americano. Il presidente USA, che vede nel social network controllato dalla cinese ByteDance, una minaccia per la sicurezza del paese, ha firmato l’ordine esecutivo in conseguenza del quale TikTok dovrà smettere di operare negli USA.

In questo momento non è chiaro come Trump intenda fermare TikTok. Nell’ordine esecutivo che menziona l’International Emergency Economic Powers Act e il National Emergencies Act, si afferma unicamente che “entro 45 giorni dovranno cessare le transazioni” di ByteDance l’azienda che controlla TikTol. Trump a giustificazione del suo provvedimento cita la minaccia alla sicurezza delle informazioni personali dei cittadini americani, il possibile utilizzo per campagne di disinformazione e l’emergenza nel campo dell’informazione e delle tecnologie di comunicazione e la catena di fornitura dei servizi.

Non è neppure chiaro, come spiega Engadget, che cosa succederà ad altre aziende che operano negli USA come Tencent proprietaria di WeChat un concorrente di Whatspp che in Cina gestisce un grandissimo numero di servizi e che viene considerato pericoloso per la sicurezza nazionale che viene colpito dallo stesso provvedimento. Teoricamente Tencent negli USA ha enormi interessi (basti pensare agli investimenti fatti nel campo cinematografico in sim come Wonder Woman, Top Gun: Maverick, Terminator: Dark Fate e Venom e quelli nelle case di sviluppo di giochi come Epic Games e Activision Blizzard). Al momento l’ipotesi più probabile è che Tencent sarà impedito unicamente di gestisce WeChat.

La data fissata per la sospensione delle attività è comunque sufficiente, anzi sembra tagliata ad hoc, per permettere a Microsoft di concludere la prevista acquisizione di TikTok. L’azienda di Redmond ha infatti confermato che vuole chiudere l’affare entro il 15 settembre acquistando interamente il business di ByteDance, quindi tutte le attività su scala mondiale non solo quelle che gestiscono l’attività negli USA. Inizialmente sembrava che Microsoft volesse unicamente acquistare i business americano.