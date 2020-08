iPhone 12, problemi di qualità di produzione per le lenti

Ci sono problemi di qualità per le lenti di iPhone 12, ma Apple non dovrebbe essere costretta a differire il lancio del telefono. Questo lo scenario che descrive in una nota l’analista Ming Chi Kuo, uno dei più qualificati e attendibili osservatori del mondo Apple.

Il fornitore in difficoltà con la componente, che offrirà diverse innovazioni, spiega Kuo, è Genius Electronic Optical. Nel corso dei test di qualità il partner di Apple avrebbe verificato che la lente grandangolare per il modello da 5,4 pollici e da 6,1 pollici, sottoposta ai test di alta temperatura e alta umidità presenta fessurazioni della copertura antiriflesso. Genius Electronic Optical in conseguenza di questa problematica non sarà in grado di consegnare per tempo la componente ad Apple.

L’azienda cinese non è l’unico fornitore per le lenti di iPhone 12. Lo storico partner Largan lavora allo stesso elemento e non avrebbe in questo momento particolari difficoltà. Per questa ragione Apple sarà comunque in grado di rispettare le tempistiche di consegna dello smartphone; apparentemente Largan è in grado di subentrare interamente a Genius Electronic Optical.

Ricordiamo che recentemente si è appreso in via ufficiale da Luca Maestri che iPhone 12 sarà lanciato con un leggero ritardo rispetto alla norma dei telefoni Apple. Voci non confermate, invece, affermano che il telefono di nuovo generazione non sarà disponibile in tutti i suoi modelli contemporaneamente. Le prime versioni sul mercato saranno iPhone 12 e iPhone 12 Pro da 6,1 pollici; successivamente arriveranno iPhone 12 da 5,4 pollici e iPhone 12 Pro da 6,7 pollici