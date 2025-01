TikTok disattivata negli USA

Pubblicità

L’intervento dell’ultimo minuto da parte di Biden non c’è stato (il presidente uscente aveva detto che non aveva intenzione di applicare la legge nel suo ultimo giorno da presidente) e l’app TikTok è stata oscurata negli USA.

Da domenica 19 gennaio il social social network cinese ha cessato di funzionare per 170 milioni di utenti americani. Nel momento in cui scriviamo l’app è stata eliminata dagli store USA di Apple e Google e ha smesso semplicemente di funzionare per gli utenti esistenti.

La Corte Suprema USA ha respinto il ricorso presentato da ByteDance contro una legge che vieta agli sviluppatori dell’app di esercitare la loro attività sul suolo americano.

“Spiacenti, TikTok non è disponibile in questo momento”, si legge nella finestra che appare agli utenti americani che opra provano ad avviare l’app. E ancora: “Una legge che prevede il bando di TikTok è entrata in vigore negli Stati Uniti. Questo significa che non potete usare TikTok per ora”. Il messaggio prosegue con la curiosa dicitura: “Per fortuna il presidente Trump ha detto che troverà con noi una soluzione per rendere nuovamente disponibile TikTok appena si insedierà”.

Il problema non riguarda solo TikTok ma anche altre app di ByteDance, come CapCut e Lemon8. Anche il sito TikTok.com non permette più agli utenti americani di visualizzare video.

In un messaggio inviato internamente ai dipendenti da ByteDance si legge: «Trump ha indicato che lavorerà con noi su una soluzione per ripristinare TikTok una volta entrato in carica» e nel frattempo «vari team stanno lavorando instancabilmente per riportare la nostra app negli Stati Uniti il più presto possibile».