Trump valuta per Apple una possibile esenzione dai dazi

Il gran ballo dei dazi è appena cominciato: la situazione che in USA appare disperata con un aumento dei dazi sull’import dalla Cina del 125%, è uno scenario che potrebbe cambiare completamente o addirittura ribaltarsi con una esenzione a sorpresa per Apple.

Con Donald Trump alla Casa Bianca tutto è possibile. In uno dei suoi infiniti colpi di scena, nel giro di pochi giorni, il Presidente USA ha prima escluso qualsiasi forma di esenzione dai dazi, salvo poi cambiare completamente idea, dichiarando che le società più colpite potrebbero beneficiarne.

Le dichiarazioni sono state raccolte in una serie di domande e risposte con i media durante un incontro di Trump con piloti di auto da corsa, come segnala Apple Insider. Nessuno nomina mai Apple, né il Presidente USA e nemmeno il giornalista che ha posto la domanda, ma nessuno dubita che Apple sia tra le società USA più colpite in assoluto dai dazi e dallo scontro USA – Cina.

Per molti le dichiarazioni e controdichiarazioni di Trump sono spregiudicati voltafaccia o nel migliore dei casi tattiche per trattare. Ma interrogato sul suo cambio dei piani sulle esenzioni, il Presidente dichiara che è questione di «Flessibilità».

Appurato che è impossibile portare l’assemblaggio degli iPhone in USA, è difficile fare previsioni con Trump ed Elon Musk nella Casa Bianca. Ma la possibile introduzione delle esenzioni richiama alla memoria quanto già successo durante il primo mandato del Presidente USA.

Già allora Trump aveva introdotto i primi dazi sostenuti sulla Cina, salvo poi beneficiare Apple con esenzioni ad hoc che hanno permesso a Cupertino di non stravolgere il proprio business. Ricordiamo che già nel 2019 Trump aveva prima escluso qualsiasi deroga ai dazi, salvo poi cambiare idea concedendo diverse esenzoni richieste da Apple.

Allora come oggi il lavoro di mediazione di Tim Cookc con il Presidente potrebbe fare la differenza.