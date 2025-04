Due app che ogni camperista dovrebbe avere, più una

Pubblicità

I camperisti ce lo possono confermare: libertà e spirito d’avventura fanno parte del gioco. Viaggiare in maniera indipendente esplorando luoghi diversi e senza dover dipendere da questo o quell’albergo o dagli orari dei trasporti pubblici è il loro pane quotidiano. Ma questo non significa che non bisogna pianificare i viaggi o che si può partire senza alcuna organizzazione. Anzi, è proprio tutto il contrario.

In una nostra recente guida abbiamo spiegato in maniera molto dettagliata come preparare lo smartphone prima di un viaggio. È un elenco di cose da vagliare che si adatta un po’ a tutte le possibili situazioni e che consigliamo di spulciare anche in questa occasione.

In aggiunta a tutto questo abbiamo pensato di segnalarvi qualche altra app specifica per i camperisti che, oltre al resto, talvolta si trovano a dover cercare un posto sicuro per la sosta e il parcheggio del camper, oppure per fare rifornimento.

L’intento è quello di evitarvi la scocciatura di dover girare per ore in cerca di un posto, o peggio ancora rischiare di incorrere in sanzioni o di finire in aree non sicure.

Park4Night

La prima è Park4Night, un’applicazione che appunto permette di trovare aree di sosta per camper ma anche campeggi in tutta Europa, parcheggi sicuri e luoghi dove è possibile pernottare.

La forza di questo servizio sta nel fatto che gli utenti possono contribuire con recensioni, suggerimenti e foto dei luoghi, creando una vera e propria community di camperisti.

In questo modo non solo è possibile conoscere in anticipo le condizioni dei luoghi di sosta ma anche individuare rapidamente quelli più vicini ai luoghi che si intendono visitare e quindi pianificare per tempo i vari itinerari.

L’app include un modulo di ricerca tramite cui poter filtrare i risultati in base a diversi criteri, ad esempio visualizzando soltanto i parcheggi gratuiti, oppure le aree che includono anche specifici servizi.

Park4Night è gratis per iPhone, iPad e Android. Potete anche consultare la piattaforma tramite web.

Campercontact

Vi segnaliamo poi Campercontact, un’app anch’essa dedicata alle aree di sosta per camper con un ampio database che include oltre 25.000 luoghi in Europa.

È particolarmente utile perché vi trovate anche aree attrezzate e parcheggi con servizi come elettricità, scarico delle acque grigie, servizi sanitari, acqua potabile, Wi-Fi e via dicendo.

Inoltre alcuni parcheggi e aree di sosta consentono il pagamento tramite l’app, evitando di dover cercare sportelli o distributori automatici.

Infine anche qui, grazie alle recensioni di altri camperisti, è possibile conoscere la qualità di ogni area prima di arrivarci, identificando così le aree sicure e ben frequentate ed evitando invece le zone più rischiose.

Anche Campercontact è gratis per iPhone e Android. Anche in questo caso la piattaforma è accessibile dal web.

Bonus: Fontanelle

Non è specifica per camperisti, ma sicuramente averla pronta sul telefono può rivelarsi utile in più di un’occasione. Con Fontanelle infatti vi sarà più facile trovare acqua fresca e potabile nelle vicinanze, specie se state viaggiando in minivan.

Anziché ripeterci vi rimandiamo all’articolo che avevamo già scritto sull’app così da permettervi di approfondire l’argomento.

Se invece vi interessa soltanto installarla, sappiate allora che come le precedenti è gratuita e la potete installare su iPhone, iPad e Android. Di nuovo vi indichiamo una via di accesso alla piattaforma web per la ricerca delle fontanelle, anche se in questo caso non si tratta di quella utilizzata dall’app.

Un ultimo consiglio

Oltre ad installare queste applicazioni vi suggeriamo di cercare anche informazioni aggiuntive sulle regole del posto che intendete visitare in camper, come il divieto di parcheggio notturno in alcune zone o la ricerca di aree attrezzate dove lo scarico delle acque sia fatto in modo corretto e responsabile, in modo da prepararvi al meglio alla partenza.

Altre app

