Tutte le novità Philips Hue a IFA 2022

Philips lancia una nuova gamma di lampadine Hue a IFA 2022, oltre ad aggiornamenti software che promettono maggiore sicurezza e una configurazione più semplice. Le nuove lampadine Hue vanno da quelle di design da utilizzare senza paralume alle nuove strisce luminose per i giocatori su PC. Ecco di che si tratta.

Per la lampadina Philips Hue Filament – la più piccola della gamma – adesso è disponibile un aggiornamento che permette di avere una temperatura di colore bianco regolabile. Mentre la versione esistente è solo dimmerabile, il nuovo modello atmosfera utilizza due filamenti di luce in modo che la luce possa essere regolata da calda a fredda. Si adatta ad attacchi E14/E12 e costerà 44,99 euro (o 64,99 euro per un bundle di due) al lancio il 13 settembre.

La nuova gamma di lampadine Philips Hue Lightguide, che saranno lanciate nel quarto trimestre del 2022, permettono di decorare grandi ambienti, e saranno disponibili in tre forme (globo, ellisse e triangolo), ognuna con un rivestimento esterno riflettente per farle brillare di più. All’interno c’è un tubo “guida di luce” in policarbonato di grado ottico, che brilla grazie alla luce multicolore dei LED situati nella base.

Producono luce fino a 500 lumen e sono destinati all’uso senza paralume: possono essere impostati allo 0,2% della loro luminosità massima per non infastidire. L’azienda ha anche progettato cavi di sospensione abbinati opzionali, con un cavo attorcigliato in tessuto e un supporto metallico in bianco o nero. Le lampadine costeranno tra 74,99 e 89,99 euro, a seconda dello stile, e le corde saranno proposte a 49,99 euro ciascuna.

Infine, c’è la striscia luminosa Philips Hue Play Gradient per PC. Come la versione che Philips ha lanciato per i televisori, si tratta di una striscia luminosa flessibile che si attacca al retro di uno schermo – in questo caso, un monitor gaming per PC – e che può visualizzare diverse aree di colore nella sua lunghezza. È controllato dall’app Philips Hue Sync per PC, che adatta la luce ambientale al gioco sullo schermo.

Ci saranno due dimensioni, una per schermi da 24 a 27 pollici al prezzo di 169,99 euro e l’altra per schermi da 32 a 34 pollici al prezzo di 189,99 euro, e una versione per configurazioni a tre schermi al prezzo di 279,99 euro. Quest’ultimo è progettato per un trio di schermi da 24 a 27 pollici.

Matter e altro arriva nell’app Hue

Il software Hue di Philips riceverà anche una manciata di nuove caratteristiche. Forse la più utile sarà la capacità di Hue di simulare la presenza a casa di persone, accendendo e spegnendo automaticamente stanze e avviando scene per far sembrare che ci siano persone in casa. Si baserà sui timer esistenti supportati dall’app Hue e gli utenti saranno in grado di scegliere la stanza e le luci interessate, e l’ora in cui accendere una scena; la funzione sarà disponibile entro questo mese.

Gli utenti di Hue Sync Box scopriranno, a partire dalla fine del quarto trimestre 2022, che la funzionalità per la quale stanno attualmente aprendo l’applicazione standalone Hue Sync sarà integrata nel software principale Hue. Questo fa parte degli sforzi semplificativi di Philips e le funzioni di sincronizzazione con la TV saranno aggiunte come opzione accanto all’integrazione Spotify esistente.

Ultimo, ma non per importanza, Philips annuncia che il supporto di Matter è in arrivo per il quarto trimestre. Si tratterà di un aggiornamento software per l’hub Hue, piuttosto che arrivare come nuovo hardware. Ottima notizia.

Inoltre, Philips lancia anche una nuova integrazione SmartThings per la sincronizzazione della musica, che funzionerà in modo simile al supporto Spotify esistente: qualsiasi musica in riproduzione su uno smartphone o tablet Samsung Galaxy otterrà la sincronizzazione luminosa in tempo reale durante la riproduzione. Infine, grazie a una partnership con Corsair, le luci Hue saranno integrate nell’applicazione Corsair ICUE.

