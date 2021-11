Tutti le serie e i film Marvel annunciati del Disney+ Day 2021

La Disney ha tenuto il suo primo Disney+ Day questo venerdì, presentando i nuovi contenuti dei Marvel Studios, con la società che ha annunciato o fornito aggiornamenti su 12 diversi spettacoli. Ecco la lista completa di tutto quello che è stato presentato a tema Marvel. Una vera manna dal cielo per gli amanti dei super eroi.

X-Men`97

La Disney sta riportando X-Men: The Animated Series come parte di un nuovo progetto chiamato X-Men ’97. Riprenderà da dove si è conclusa la serie originale dopo la sua corsa di cinque anni tra il 1992 e il 1997. X-Men ’97 debutterà nel 2023.

Moon Knight

Dopo la sua eccellente interpretazione in Dune nei panni del Duca Leto Atreides, Oscar Issac interpreterà Marc Spector in Moon Knight. Proprio come nei fumetti, Spector ha un disturbo dissociativo dell’identità che gli fa credere essere l’incarnazione umana dell’egiziano Khonshu. Moon Knight debutterà il prossimo anno, secondo Disney.

She-Hulk

In She-Hulk, Tatiana Maslany interpreta Jennifer Walters, un’avvocato che eredita poteri simili a quelli di Hulk. Chiunque ami Hulk di Mark Ruffalo, non resterà comunque deluso. La Disney ha già confermato che riprenderà anche il suo ruolo. She-Hulk arriverà su Disney+ nel 2022.

Ms. Marvel

Dal suo debutto da solista nel 2016, Kamala Khan ha avuto una corsa straordinaria come Ms. Marvel. Non solo i suoi fumetti sono stati tra i migliori della Marvel negli ultimi anni, ma è stata uno dei pochi momenti salienti dell’altrimenti lugubre videogioco Marvel’s Avengers di Square Enix. Ora sta per ottenere la sua serie live-action che debutterà nell’estate del 2022.

Echo

Occhio di Falco non farà il suo debutto fino a fine mese, ma la Disney ha già piani per uno spin-off live-action con protagonista il personaggio di Alaqua Cox Maya Lopez. Questa serie ci permetterà di imparare di più su Lopez, proprio quando Occhio di Falco inizierà lo streaming il 24 novembre.

Ironhearth

Dominique Thorne sarà il protagonista di questa serie live-action che vede Riri Williams, alias Ironheart, creare l’armatura più avanzata dai tempi di Iron Man.

Agatha: House of Darkness

Come previsto, il personaggio di WandaVision di Kathryn Hahn, Agatha Harkness, reciterà nella sua serie spin-off live-action. Jac Schaefer produrrà e scriverà la serie.

Secret Invasion

Dopo le apparizioni in quasi tutti i film Marvel, Nick Fury di Samuel L. Jackson otterrà finalmente la sua occasione sotto i riflettori grazie a Secret Invasion. Ben Mendelsohn reciterà al fianco di Jackson nei panni di Skrull Talos nella serie live-action.

What if…?

Arriva la seconda stagione di What If…?. The Watcher tornerà per incontrare nuovi eroi ed esplorare più del multiverso MCU, con AC Bradley pronto a tornare come capo sceneggiatore.

Spider-Man: Freshman Year

In un’altra serie animata, la Marvel ha in programma di raccontare la storia di Peter Parker prima che diventasse l’Uomo Ragno. Lo studio afferma che questo celebrerà le prime radici dei fumetti del personaggio.

Io sono Groot

È tempo che Groot brilli. I personaggi preferiti di Guardiani della Galassia saranno i protagonisti della sua serie animata intitolata I Am Groot. Ancora una volta, nessuna data di uscita è stata annunciata, ma Kirsten Lepore — meglio conosciuta per cortometraggi come Sweet Dreams e Bottle – dirigerà il progetto.

Marvel Zombies

Una delle ultime presentazioni del giorno è stata Zombie Marvel. Come il titolo lascia intuire, questa volta niente impedirà alla Disney di dare il via libera a una serie animata che metterà alcuni degli eroi Marvel contro un’infinita marea di non morti.