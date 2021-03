Disney Plus supera i 100 milioni di abbonati

Dopo appena un anno e mezzo dal lancio (in Italia un anno fa), Disney Plus ha ufficialmente superato i 100 milioni di abbonati. Un risultato che, probabilmente, supera le stesse aspettative del colosso dell’intrattenimento di Topolino. I dirigenti hanno annunciato il traguardo durante l’assemblea annuale degli azionisti della Disney.

L’ultima volta che Disney ha fornito un aggiornamento sul numero di abbonati di Disney Plus è stato a febbraio scorso, durante i suoi guadagni del primo trimestre; in quell’occasione aveva annunciato che, al 2 gennaio 2021, erano poco più di 94 milioni, mentre a fine dicembre erano quasi 80 milioni. Sebbene i dirigenti non abbiano detto cosa ha spinto Disney Plus a oltre 100 milioni di abbonati, il recente successo di WandaVision e Raya and the Last Dragon probabilmente ha contribuito. La prossima grande serie per Disney Plus, ricordiamo, è The Falcon and the Winter Soldier, in uscita il 19 marzo.

Così commenta il risultato il CEO Bob Chapek in un comunicato stampa:

L’enorme successo di Disney Plus … ci ha ispirato ad essere ancora più ambiziosi e ad aumentare in modo significativo il nostro investimento nello sviluppo di contenuti di alta qualità. In effetti, abbiamo fissato un obiettivo di [più di] 100 nuovi titoli all’anno, e questo include Disney Animation, Disney Live Action, Marvel, Star Wars e National Geographic

Il successo di streaming di Disney ha attirato l’attenzione di tutti nel settore. Il co-CEO di Netflix, Reed Hastings, non pensava fosse possibile che Disney potesse generare 60 milioni di abbonati per Disney Plus entro il suo primo anno, e ora ha superato i 100 milioni di abbonati entro 16 mesi.

I dirigenti Disney avevano originariamente previsto che Disney Plus avrebbe accumulato tra i 60 e i 90 milioni di abbonati entro il 2024. La società ha superato abbondantemente questo obiettivo e ora punta ad avere tra i 300 e i 350 milioni di abbonati su tutte le sue piattaforme di streaming (Disney Plus, Hulu, ESPN Plus, Star Plus, HotStar) entro il 2024.

Per cercare di continuare a far crescere la base di abbonati di Disney Plus, Chapek ha ribadito che «L’attività diretta al consumatore di Disney è la massima priorità». Ci sono attualmente diverse serie di tutti i principali franchise e marchi in sviluppo, e sembra probabile che più film di medio livello (film che non sono allo stesso livello di Star Wars, Marvel o Frozen) migreranno verso Disney Plus.

Sebbene 100 milioni di abbonati siano un importante traguardo, gli analisti avranno probabilmente domande sulla ripartizione delle entrate, come rileva The Verge. A dicembre, Christine McCarthy, chief financial officer di Disney, ha annunciato che il 30% della base di abbonati di Disney Plus proviene da Disney Plus HotStar, dove il ricavo medio per cliente è inferiore. Come ha sottolineato a gennaio il vicepresidente delle relazioni con gli investitori di Netflix, Spencer Wang, le entrate complessive sono inferiori.

Non c’è dubbio che Disney abbia realizzato un’impresa incredibile con Disney Plus. Altri concorrenti, come WarnerMedia e NBCUniversal, stanno cercando di scalare i propri servizi di streaming (HBO Max e Peacock , rispettivamente) ma stanno crescendo a un ritmo molto più lento. Durante l’incontro, il presidente esecutivo di Disney Bob Iger ha ribadito che avrebbe lasciato l’azienda alla fine dell’anno. Questa è stata la sua ultima riunione degli azionisti.