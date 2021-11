Penuria componenti, alcuni produttori costretti a eliminare dotazioni dalle auto

Ormai da mesi è nota la crisi che riguarda la produzione di componenti elettronici, un problema dal quale nessun produttore è immune e che ha costretto svariate aziende a riprogrammare la produzione di dispositivi per non compromettere l’approvvigionamento dei componenti.

Alcune case automobilistiche sono costrette ad eliminare dotazioni, offrendo meno funzioni; un problema non da poco giacché nelle auto ci sono ormai decine di component: per la gestione dei finestrini elettrici, nel computer di bordo, negli airbag, i sensori di parcheggio, ecc.

Nella migliore delle ipotesi, le case automobilistiche stanno eliminando funzionalità estetiche: Peugeot, ad esempio, sta sostituendo l’iCockpit di alcune vetture, con tradizionali contatori con le lancette e un piccolo schermo centrale.

BMW combatte per riuscire ad avere touch screen a sufficienza per le sue auto ma la penuria di componente avrebbe costretto il produttore a rimuoverlo da alcuni modelli di sue auto. L’azienda tedesca ha deciso di rimuovere il supporto al touch screen dall’infotainment di vetture quali: BMW Serie 3, BMW Serie 4 Coupé , Cabrio e Gran Coupé (esclusa la i4 ), BMW X5, BMW X6, BMW X7 e BMW Z4. L’eliminazione comporta l’impossibilità per gli utenti di sfruttarel’iDrive Controller collocato sul tunnel centrale. Negli USA l’azienda ha ad ogni modo previsto uno sconto di 500$.

Il problema riguarda anche Tesla: è stata eliminata la funzione del supporto lombare regolabile da alcuni modelli al fine di ottimizzare i costi e applicando leggeri aumenti ai prezzi delle auto. Elon Musk ha riferito che la causa dei prezzi in aumento è dovuta alla “forte pressione sui costi nella catena di approvvigionamento in tutto il settore. Soprattutto nelle materie prime”.

Negli Stati Uniti, in delle Model 3 consegnate di recente non sono più presenti i connettori USB nella console centrale. Anche il caricabatteria a induzione non è più presenti su questi modelli e non c’è modo di caricare uno smartphone nella parte anteriore dell’auto. Ai clienti di Tesla che hanno segnalato il problema, è stato riferito che il problema è legato a una carenza di componenti USB.

