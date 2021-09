Tutti pazzi per la Citroën C3: è nella top 3 delle city car più vendute del 2021

Le city car continuano a riscuotere un grandissimo successo in Italia, complici le notevoli migliorie che sono state introdotte anche in questo segmento e che hanno sicuramente alzato la reputazione di quelle che un tempo erano semplici auto da città. Basti pensare alla nuova Citroën C3: un vero e proprio gioiellino che non a caso occupa la terza posizione nella classifica delle city car più vendute nel 2021 e che sta riscuotendo un enorme successo.

Se andiamo a vedere le dotazioni di serie, gli optional e le funzionalità che questo modello ha da offrire possiamo renderci conto di quanto anche il segmento delle city car stia cambiando. Adesso si punta sul comfort, su prestazioni abbinate a efficienza e rispetto per l’ambiente, sullo stile ma soprattutto su tecnologie di ultima generazione che rendono la guida più divertente e sicura.

Andiamo allora a scoprire cosa rende la nuova Citroën C3 così interessante, al punto da farla arrivare nella top 3 delle auto del segmento più vendute nel 2021 in Italia.

Design unico e massima libertà di personalizzazione

La nuova Citroën C3 si fa apprezzare innanzitutto per via del suo stile unico ed inconfondibile, perché bisogna proprio riconoscerlo: a livello estetico questa è una delle city car più accattivanti che si possano trovare attualmente in commercio. In quanto ai dettagli che la rendono esclusiva, vale la pena citare i fari a LED di serie su tutta la gamma, i nuovi Airbump ed i cerchi da 16 e 17”.

Non solo: a rendere davvero speciale questa city car di ultima generazione sono anche le grandissime opzioni di personalizzazione per quanto riguarda la gamma di colorazioni e di combinazioni possibili che includono il bicolore (il tetto in una tinta a contrasto con quella della carrozzeria), tocchi di colore nei retrovisori nelle decorazioni del montante posteriore, negli Airbump® e nei profili dei fari fendinebbia oltre a nuove decorazioni grafiche per il tetto, per un aspetto sempre più distintivo.

Tantissime funzioni di assistenza alla guida

Il fatto che la nuova Citroën C3 sia una city car non deve ingannare, perché questa è una vettura che sorprende in quanto alle funzioni di assistenza alla guida disponibili, spesso difficili da trovare in vetture appartenenti a tale segmento. Utilissimo è ad esempio il sistema di riconoscimento dei limiti di velocità, così come l’avviso di superamento involontario della linea di carreggiata.

Altrettanto interessante è il sistema di sorveglianza dell’angolo morto, che si rivela indispensabile per prevenire incidenti specialmente in città. Non è però tutto: la nuova Citroën C3 offre anche la funzione Hill Assist, utilissima per evitare che l’auto vada indietro quando si deve effettuare una partenza in salita, e l’Active Safety Brake ossia il sistema di frenata d’emergenza.

La nuova C3 è comodissima anche da parcheggiare, grazie ai sensori e alla telecamera posteriore che trasmette le immagini sullo schermo da 7 pollici posto nell’abitacolo.

Citroën C3: disponibile nelle versioni Diesel e benzina

In quanto alle motorizzazioni, la nuova Citroën C3 è disponibile sia nella versione Diesel BueHDi da 100 cavalli (Euro 6) che nella versione benzina PureTech S&S da 83 cv, perfetta anche per i neopatentati e nella più potente versione benzina PureTech S&S da 110 cv, anche con cambio automatico a 6 rapporti. Riesce dunque ad accontentare tutte le esigenze e non rischia di deludere da nessun punto di vista.