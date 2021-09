Apple celebra l’inizio disponibilità di iPhone 13 e nuovi iPad

Come ormai tradizione da diversi anni a questa parte, anche per la nuova gamma di prodotti presentati nell’evento California Streaming del 14 settembre, Apple celebra l’inizio disponibilità e vendite degli iPhone 13, iPad mini 6 e iPad 2021.

In base al fuso orario la partenza di venerdì 24 settembre è arrivata prima in Nuova Zelanda, Australia, Giappone e poi in Cina, paese in cui si concentrano le prime fotografie pubblicate da Apple. Il comunicato stampa di Cupertino riassume le principali novità hardware degli iPhone 13 Pro, dotati di un poderoso sistema fotografico, schermo Super Retina XDR con ProMotion per frequenza di aggiornamento variabile fino a 120Hz, molto apprezzata nelle prime recensioni dagli USA e anche nelle prime impressioni degli utenti.

Anche per i modelli iPhone 13 e iPhone 13 mini la multinazionale di Cupertino evidenzia i notevoli miglioramenti nel comparto fotografico e, per tutti i modelli della gamma, le prestazioni elevate del nuovo processore Apple A15 Bionic, che ancora una volta supera di lunghezze qualsiasi smartphone in commercio, inclusi tutti gli Android. L’unico vero concorrente di A15 Bionic e il processore Apple A14 degli iPhone 12 di un anno fa.

Pur dando priorità assoluta agli iPhone 13, naturalmente Apple non dimentica iPad mini 6, anche questo con A15 Bionic, anche se con velocità leggermente inferiore agli iPhone 13, design completamente rivisto con frontale tutto schermo, senza tasto Home ma con Touch ID integrato nel pulsante di accensione, fotocamera frontale finalmente da 12MP e con funzione Center Stage che mantiene sempre a fuoco su chi parla nelle videochiamate. Ultimo il cavallo di battaglia iPad 2021, impossibile da battere per l’incredibile rapporto prezzo – prestazioni – versatilità.

Tutte le fotografie di questo articolo sull’inizio disponibilità iPhone 13 e dei nuovi prodotti sono di Apple, scattate nell’Apple Store Sanlitun di Pechino. Tutte le novità di iPhone 13 e iPhone 13 mini sono riassunte qui, invece per le novità di iPhone 13 Pro e 13 Pro Max si parte da questo articolo.

Su Amazon gli iPhone 13 e 13 Pro sono tutti ordinabili, alcuni in consegna domani.