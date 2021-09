LG compra Cybellum per la cyber sicurezza delle auto

LG Electronics ha acquisito Cybellum, una startup israeliana specializzata in cybersicurezza per il settore automotive. Cybellum è stata fondata nel 2016 e offre software di valutazione del rischio in grado di scandagliare software su componenti dei veicoli individuando vulnerabilità e potenziali rischi.

La multinazionale sudcoreana ha siglato un accordo ottenendo una partecipazione con il 63,9% delle azioni. LG ha riferito che acquisirà ulteriori quote di Cybellum prima della fine dell’anno per un importo non ancora definito.

LG ha anche firmato con la startup un ulteriore contratto del valore di 20 milioni di dollari per future azionari con fondi che saranno convertiti in ulteriori quote a partire dalla fine del 2022 fino a metà 2023. L’attuale gruppo dirigente di Cybellum continuerà a guidare l’azienda in modo indipendente, lavorando con esistenti partner del settore automobilistico e produttori di componenti annessi.

Con l’aumento del numero e della tipologia di minacce alla sicurezza informatica e con l’industria automobilistica globale che sta passando all’era dell’auto connessa, in cui è essenziale poter contare su una connettività sicura, la necessità di una maggiore sicurezza informatica del veicolo che soddisfi gli standard internazionali non è mai stata così elevata.

Inoltre, la cybersecurity dei veicoli diventerà sempre più importante nel tempo, dato che le auto si stanno evolvendo in sistemi organicamente connessi con complesse interrelazioni tra i loro vari componenti. Cybellum consentirà a LG di essere tra i primi ad entrare all’interno di un settore in rapida crescita come quello della cybersecurity automobilistica e di fornire più valore in aree chiave come la progettazione, lo sviluppo e il funzionamento dei componenti, ottimizzando la sicurezza del software.

Con le soluzioni di Cybellum, LG mira ad ampliare la sua offerta di sistemi di sicurezza nell’ambito automotive in aree quali infotainment e telematica, tenendo conto di normative in materia di sicurezza che varie nazioni hanno predisposto o stanno per introdurre. LG offre già software e componenti vari per le automobili. La controllata LG Display, ad esempio, propone anche pannelli usati nei display dei veicoli di varie case automobilistiche.

