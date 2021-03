TV sotto i 500 euro con le Offerte Primavera di Amazon

E’ arrivato il momento di cambiare televisore? Allora non fatevi sfuggire le offerte di primavera su Amazon dove trovate decine di ottime soluzioni che accontentano un po’ tutte le esigenze, tutte rigorosamente sotto i 500 euro.

La nostra redazione ha selezionato quelli che, per specifiche e tecnologie, possono meglio permettervi di affrontare i prossimi anni al meglio delle possibilità offerte da una spesa piuttosto contenuta. Grazie alla promozione attualmente in corso infatti si possono acquistare televisori che offrono tutte le possibilità offerte dalle tecnologie Smart, in molti casi con risoluzione 4K e supporto all’HDR 10 e audio Dolby.

I televisori in sconto sono principalmente prodotti da LG, Hisense e Philips, con qualche modello anche a marchio TLC e Samsung. Parliamo di TV il più piccolo dei quali ha una diagonale di 40″, quindi abbastanza ampio per poter permettere di godere a pieno di tutti i programmi, i film, i documentari e le serie che si desiderano guardarci. La maggior parte dei modelli in promozione ruota intorno ai 50-55″, con qualche sporadico elemento che arriva a 58″.

Alcuni di questi televisori presentano interfacce diverse, altri utilizzano Android e quelli di LG integrano le tecnologie HomeKit di Apple, il che vuol dire che potete controllarli anche con l’app Casa e inserirli nelle automazioni di domotica. Sono TV che, per caratteristiche e dimensioni, possono essere installati in tutti gli ambienti, dal salotto alla camera dei ragazzi e alla cucina. Per il prezzo, che oscilla tra i 289 e i 499 euro, possono rappresentare anche una valida soluzione per cambiare o aggiungere un TV nelle seconde case.

Tenete soprattutto conto del fatto che i televisori venduti prima del 2017 potrebbero non supportare il segnale DVB-T2: questo vuol dire che dal prossimo anno, per la precisione da fine giugno 2022, tutti questi televisori non saranno più in grado di ricevere il segnale dalle reti nazionali. A quel punto sarà necessario acquistare un decoder, oppure scegliere uno dei televisori qui proposti che sono già predisposti per continuare a funzionare anche quando entreranno in campo le nuove tecnologie. A tal proposito vi invitiamo a consultare questo nostro articolo-guida dove spieghiamo come verificare la compatibilità del proprio TV, dove acquistare un decoder e tanto altro.

Di seguito invece trovate l’elenco dei televisori sotto i 500 euro selezionati dalla nostra redazione. Vi ricordiamo che si tratta di sconti con scadenza il 2 aprile, ma le scorte in magazzino potrebbero terminare anche prima di questa data, e a quel punto perderete l’offerta.

Hisense 58AE7000F, Smart TV LED Ultra HD 4K 58″, HDR 10+, Dolby DTS, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] In offerta a 439 – invece di 599

sconto 27% – fino al 2 apr 21

LG UHD TV 55UN71006LB.APID, Smart TV 55”, LED 4K IPS Display, Versione 2020, Alexa integrata In offerta a 439 – invece di 599

sconto 27% – fino al 2 apr 21

Philips TV Ambilight 43PUS8505/12 43″ 4K UHD TV LED (Processore P5 Perfect Picture, HDR10+, Dolby Vision?Atmos, Android TV, Works with Alexa) Argento – Modello 2020/2021 In offerta a 499 – invece di 649

sconto 23% – fino al 2 apr 21

LG UHD TV 49UN71006LB.APID, Smart TV 49”, LED 4K IPS Display, Modello 2020, Alexa integrata In offerta a 399 – invece di 499

sconto 20% – fino al 2 apr 21

LG 49UN73906LE.AEUD Smart TV LED Ultra HD 4K IPS 49?, Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, AI ThinQ, HDR 10 Pro, Google Assistant e Alexa Integrati – TV 4K, Bianco In offerta a 399 – invece di 499

sconto 20% – fino al 2 apr 21

Samsung TV UE55TU7190UXZT Smart TV 55″ Serie TU7190, Crystal UHD 4K, Wi-Fi, 2020, Argento, compatibile con Alexa In offerta a 449,99 – invece di 549

sconto 18% – fino al 2 apr 21

Hisense 50AE7210F, Smart TV LED Ultra HD 4K 50″, Single Stand, HDR 10+, Dolby DTS, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] In offerta a 429 – invece di 499

sconto 14% – fino al 2 apr 21

Philips TV Ambilight 50PUS7805/12 50″ 4K UHD TV LED Processore P5 Picture, HDR10+, Dolby Vision?Atmos, Smart TV, Alexa Integrata, Modello 2020/2021, Nero In offerta a 479 – invece di 549

sconto 13% – fino al 2 apr 21

Hisense 40AE5600FA Smart TV Android, LED FULL HD 40″, Design Slim, USB Media Player, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10, Bluetooth In offerta a 289 – invece di 329

sconto 12% – fino al 2 apr 21

TCL TV 50P616 50 Pollici, 4K HDR, Ultra HD, Smart TV con Sistema Android 9.0, Design Senza Bordi, Micro Dimming PRO, Smart HDR, HDR 10, Dolby Audio, Compatibile con Google Assistant & Alexa In offerta a 449,99 – invece di 499,99

sconto 10% – fino al 2 apr 21

