tvOS 17, tutte le novità del sistema operativo per Apple TV

Nel corso del keynote introduttivo della WWDC 2023 che ha visto tra le altre presentazioni il debutto del visore Apple, dal punto di vista del software non sono mancati tutti gli annunci attesi sui sistemi operativi della Mela.

Se la parte del leone è toccata certamente a iOS 17, Apple ha dedicato spazio anche alle novità sugli altri sistemi operativi. Questa volta anche tvOS 17 presenta delle novità che gli utenti potranno immediatamente percepire. Ecco tutte le novità di tvOS 17.

tvOS 17, il nome

Così come per iOS, anche per il sistema operativo di Apple TV non era difficile prevedere il nome. Non solo perché numericamente tvOS 17 viene dopo tvOS 16, ma perché Apple ha ormai unificato la numerazione dei propri OS. A iOS 17, dunque, non poteva non affiancarsi tvOS 17.

tvOS 17, le novità più importanti

Con tvOS 17 Apple ha voluto ulteriormente migliorare la sinergia tra dispositivi. Ed infatti, per come vedremo a breve, le novità più interessanti riguardano l’utilizzo di Apple TV insieme ad altri dispositivi Apple, come iPhone.

FaceTime

Ed infatti, una delle novità più importanti riguarda l’arrivo di FaceTime sul grande schermo della TV. Su Apple TV 4K sarà possibile effettuare videoconferenze, con amici, parenti, o anche colleghi di lavoro, sfruttando iPhone come webcam wireless.

L’idea di base è sempre quella di sfruttare la funzione Continuity Camera già disponibile per macOS: quando si avvia FaceTime su Apple TV, l’iPhone collegato allo stesso account e alla medesima rete WiFi si trasformerà in una webcam wireless di estrema qualità.

Anche perché, ricordiamo, iPhone permetterà la funzione di Inquadratura automatica, che manterrà al centro dell’obiettivo le persone inquadrate, facendo zoom in o out a seconda delle situazioni. Inoltre, grazie a semplici gesti delle mani sarà possibile inviare reazioni da mostrare a schermo agli altri utenti.

Da notare, che sarà possibile avviare chiamate FaceTime direttamente dalla TV, ma anche da iPhone e, successivamente, trasferirle su Apple TV.

SharePlay

Come sfaccettatura di questa funzione, c’è anche Spalti View con SharePlay: l’utente potrà guardare insieme ad altre persone film o serie TV, continuando a vedere a schermo i partecipanti alla chiamata.

tvOS 17, nuove e notevoli

Centro di controllo

Il nuovo sistema operativo di Apple TV propone adesso un Centro di controllo, simile a quello in forza da anni su iPhone e iPad, anche se con minori funzioni. In particolare, il centro di controllo di tvOs 17 fornisce informazioni sul sistema, mostrando l’orario, i dispositivi connessi e il profilo attivo, potendo cambiare dall’uno all’altro, così da avere una interfaccia personalizzata a seconda di chi sta usando il dispositivo.

Karaoke

Ancora, Apple Music Sing trasforma di fatto Apple TV in un vero e proprio karaoke. Questa funzione utilizza sempre iPhone come webcam, così che oltre a vedere i testi a schermo, i cantanti potranno continuare a vedersi sulla TV.

Mamma ho perso il telecomando

Sempre sulla scia della maggiore sinergia tra dispositivi, iOS 17 e tvOS 17 permetteranno agli utenti di trovare il Siri Remote Control. Aprendo, infatti, il centro di controllo su iPhone sarà possibile rintracciare il telecomando di seconda generazione (o modelli successivi) di Apple TV. Man mano che ci si avvicina al telecomando il cerchio a schermo diventerà sempre più grande, mostrando la direzione verso cui spostarsi.

Salvaschermo migliorato

Così come accaduto su macOS 14 Sonoma, Apple ha voluto dare maggiore importanza agli screensaver. Anche su tvOS 17 migliora, infatti, la funzione salvaschermo. Adesso gli utenti potranno vedere sul grande schermo una selezione di foto Ricordi, provenienti direttamente dalla propria libreria o da quella condivisa, o da entrambe. Inoltre, i salvaschermo ufficiali accolgono nuovi paesaggi aerei, come la Monument Valley in Arizona e il parco nazionale di Redwood in California.

tvOS 17, altre funzioni

Enhance Dialogue , si tratta di una funzione che permette ad Apple TV 4K di essere abbinata a un HomePod di seconda generazione per migliorare le parti parlate durante le scene di film o serie TV, anche quando ci sono effetti speciali, azioni e musica.

, si tratta di una funzione che permette ad Apple TV 4K di essere abbinata a un HomePod di seconda generazione per migliorare le parti parlate durante le scene di film o serie TV, anche quando ci sono effetti speciali, azioni e musica. Supporto Dolby Vision 8.1 , con metadati dinamici che offrono una gamma più ampia di film e serie.

, con metadati dinamici che offrono una gamma più ampia di film e serie. Apple Fitness+ si migliora con tvOS 17 e ora offre Piani personalizzati in base al giorno, alla durata e al tipo di allenamento desiderato. Inoltre, con la funzione Stacks, sarà possibile per l’utente selezionare allenamenti o meditazioni da eseguire in successione senza interruzioni. Ancora, l’opzione Audio Focus consente di dare priorità al volume della musica o delle voci degli allenatori.

si migliora con tvOS 17 e ora offre Piani personalizzati in base al giorno, alla durata e al tipo di allenamento desiderato. Inoltre, con la funzione Stacks, sarà possibile per l’utente selezionare allenamenti o meditazioni da eseguire in successione senza interruzioni. Ancora, l’opzione Audio Focus consente di dare priorità al volume della musica o delle voci degli allenatori. tvOS 17 supporta adesso app VPN di terze parti

Compatibilità e data di rilascio

La per sviluppatori è già disponibile nel sito dedicato, mentre quella pubblica sarà disponibile per gli utenti di Apple TV a luglio 2023.

tvOS 17 sarà disponibile per tutti come aggiornamento software gratuito per Apple TV 4K e Apple TV HD, quasi certamente in autunno, in concomitanza con il rilascio di iOS 17 e della serie di iPhone 15 e iPhone 15 Pro, atteso per settembre 2023.