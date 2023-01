Tutto quello che sappiamo su iPhone 15 Pro

Anno nuovo, iPhone nuovo. Il 2023 sarà quello di iPhone 15. Un nome che distinguerà due differenti prodotti gli iPhone 15 Pro e gli iPhone 15 che potremmo definire standard. In questo articolo ci concentreremo su iPhone 15 Pro che potrebbe (condizionale d’obbligo come spieghiamo sotto) due modelli top di gamma della serie: iPhone 15 Pro e iPhone 15 Max.

Quanti iPhone 15

Salvo stravolgimenti che non riteniamo assolutamente possibili, Apple dovrebbe presentare due iPhone 15 Pro. Il primo con dimensioni dello schermo da 6,1 pollici, e il secondo con diagonale da 6,7 pollici. Questo scenario darebbe per presupposto che iPhone 15 si dividerà come oggi fa iPhone 14 Pro in iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

iPhone 15 Ultra

In realtà esiste una concreta possibilità che Apple cambi strategia e nell’ottica di un aumento della distinzione tra prodotti possa lanciare un iPhone 15 Ultra. In questo momenti non è chiaro che questo prodotto sia aggiuntivo alla gamma Pro, quindi vada a sommarsi a due iPhone, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max o finisca per sostituire iPhone 15 Pro Max. In questo momento la tesi che va per la maggiore è che iPhone 15 Ultra sostituisca iPhone 15 Pro Max, come iPhone 14 Plus ha preso il posto dell’iPhone mini.

Estetica e design

Sul fattore estetico è possibile avanzare previsioni attendibili. Al momento, tutte le voci suggeriscono che la serie iPhone 15 Pro sarà simile agli attuali modelli di iPhone 14 Pro. La principale differenza, che però non riguarda i modelli Pro, è che la nuova Dynamic Island potrebbe espandersi ai modelli standard.

Alcune voci passate hanno prospettato la possibilità che iPhone 15 Pro possa avere uno chassis in titanio, con bordi posteriori più curvi al posto dell’attuale design squadrato. Questa modifica avvicinerebbe dal punto di vista estetico iPhone all’attuale linea di MacBook Pro da 14 e 16 pollici.

Tasti allo stato solido

I prossimi iPhone 15 Pro potrebbero implementare pulsanti a stato solido per accensione – spegnimento e volume. A riferirlo è stato nelle scorse settimane un fornitore Apple confermando quanto ipotizzato da Ming Chi Kuo dal mese di ottobre.

In particolare, il rumor ha fatto riferimento a componenti di Taptic Engine aggiuntivi necessari per i pulsanti a stato solido in arrivo negli iPhone 15 Pro. Si tratta di tasti privi di parti meccaniche in movimento, che non è nuova ad iPhone. Questa tecnologia è infatti apparsa su iPhone per la prima volta al lancio di iPhone 7 che aveva sostituito il tasto elettromeccanico con uno capacitivo.

Oggi viene ancora impiegata su iPhone SE che ha appunto il cui tasto home, seppur privo di parti meccaniche in movimento, restituisce la sensazione di pressione tramite Taptic Engine; lo stesso vale per il trackpad a stato solido dei MacBook delle ultime generazioni.

Processore e RAM iPhone 15 Pro

È ampiamente previsto che sarà il chip Apple A17 Bionic ad gestire gli iPhone 15 Pro. Si tratta di un processore che dovrebbe essere realizzato con tecnologia di produzione a 3 nanometri, che garantirà maggiori prestazioni e un minor dispendio energetico.

Ad affiancare A17 anche il chip Qualcomm X70, in grado di migliorare l’intelligenza artificiale per una maggiore velocità di elaborazione dati, una migliore copertura del segnale dati e latenza inferiore.

Nonostante il salto inalanti con il chip A17, si prevede che la tecnologia della memoria RAM rimarrà uguale a quella degli attuali modelli, quindi ci sarà la stessa RAM LPDDR degli iPhone 14 Pro.

Dovrebbe, però, crescere la dimensione. Secondo la società di analisi TrendForce Apple porterà a 8 GB la RAM, rispetto ai 6 GB installati negli iPhone 14 Pro. Aumentando la memoria RAM, migliorano le prestazioni in multitasking e si riducono sensibilmente i tempi di apertura delle app in esecuzione in background.

Schermo iPhone 15 Pro

La prima indiscrezione sugli schermi di iPhone 15 Pro risale ad un anno fa, quindi da prendere con le pinze. Peraltro, riguardava soltanto i produttori: a quanto pare Apple vuole ridurre la dipendenza da Samsung, così che non sarà soltanto il colosso sud coreano ad occuparsi della produzione dei display Pro Motion che saranno installati su iPhone 15 Pro.

Touch ID, no grazie

In passato c’erano state voci sl possibile ritorno di un tasto Touch ID sui prossimi modelli di iPhone. In realtà, tutte le indiscrezioni più importanti puntano nella direzione opposta: iPhone 15 Pro non avrà il Touch ID. Tutta la tecnologia di identificazione biometrica verrà quindi ancora basata su Face ID come oggi

Face ID sotto schermo

Ma attenzione a dare per scontato che avremo lo stesso Face ID. Una delle prime notizie di questo 2023 su iPhone 15 Pro, è proprio intorno ad una rivoluzione di Face ID, che potrebbe essere sotto schermo, nascosto alla vista quanto non in uso. Questo non eliminerebbe il ritaglio della camera frontale sarà comunque presente a schermo. E non sparirebbe la Dynamic Island che attualmente è una delle tecnologie che hanno maggiori prospettive di sviluppo dal punto di vista dell’interfaccia.

USB-C

Con iPhone 15 Pro Apple dovrebbe finalmente dare il saluto a Lightning sostituiteo da standard USB-C. Come noto, l’Unione europea ha dato l’approvazione finale alla direttiva comune sul caricatore USB-C unico o universale.

Apple avrebbe dunque a disposizione il tempo necessario per implementare la ricarica USB-C sui futuri iPhone 15 Pro, oltre che su altri dispositivi, come AirPods, tastiere, mouse, trackpad.

Nonostante le ritrosie di Apple che ha usato in passato la porta Lightning anche per controllare l’ecosistema che ruota intorno ai suoi smartphone, un iPhone con la porta USB-C sarebbe in definitiva un vantaggio anche dal punto di vista tecnico. Ricordiamo, ad esempio, che è grazie alla porta USB-C se ci sono smartphone che si ricaricano completamente in meno di mezz’ora, mentre iPhone richiede ancora oggi due ore e mezza.

Fotocamere

I piani di Apple per iPhone 15 del 2023 prevedono ancora più differenziazione tra modelli base e Pro, con specifiche top esclusive riservate nei modelli di punta, non solo come accennato per processore e memoria RAM, ma anche per lenti e fotocamere.

Gli ultimi rumor risalgono alla fine del 2022, quando l’analista Ming Chi Kuo, facendo dietro front su alcune delle sue precedenti anticipazioni, si è detto certo che la fotocamera principale non sarà dotata di un nuovo gruppo di lenti 8P.

Kuo conferma che Apple impiegherà per la prima volta un sistema di lenti a periscopio. Questa novità tecnica dovrebbe però apparire solo sul modello top. Questo significa che se avremo un iPhone 15 Pro Max e non l’iPhone 15 Pro Ultra sarà sul Max che dovrebbe arrivare. Se invece avremo iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max e iPhone 15 Pro Ultra, sarà quest’ultimo ad avere le lenti a periscopio.

Questa soluzione dovrebbe portare lo zoom ottico fino a 5x in iPhone 15 Pro, con un balzo anche per l’ingrandimento digitale.

Inoltre, Apple dovrebbe adottare gli ultimi sensori di immagine top di gamma di Sony, così da raddoppiare il segnale di saturazione in ogni pixel, permettendo allo smartphone di catturare più luce per ridurre la sottoesposizione e la sovraesposizione. Il sensore consentirà miglioramenti nei ritratti e in altre immagini anche quando la retroilluminazione forte è un problema. Non è chiaro se questi sensori saranno adottati soltanto sul modello Pro di iPhone 15.

Prezzi e data di rilascio

iPhone 14 Pro parte da 1339 euro per il modello da 6,1 pollici e da 1489 per il modello Max. Secondo le ultime voci apparse su Weibo, la linea iPhone 15 Pro dovrebbe essere più costosa. E’ possibile aspettarsi un piccolo rincaro, anche se al momento è difficile stabile se, e quanto, inciderà sul listino attuale.

La data di rilascio non è stata ancora annunciata, ma non dovrebbero esserci particolari sorprese, con una presentazione sempre prevista per il settembre 2023.