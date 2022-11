Da Twelve South il sostegno da pavimento per iPad

Non è il primo sostegno da pavimento per tablet, ma il nuovo HoverBar Tower per iPad è forse tra i più eleganti del suo genere: lo ha realizzato Twelve South, azienda statunitense rinomata nel settore per la produzione di eccellenti accessori per tutti i dispositivi Apple, e per il momento lo sta distribuendo come esclusiva per Apple Store.

Gli altri della stessa linea

E’ il fratello maggiore di HoverBar Duo, un altro ottimo supporto che la nostra redazione ha inserito quest’estate nell’elenco dei migliori definendolo «la Rolls Royce dei supporti»; della stessa linea c’è anche HoverBar il primo, snodabile dell’azienda, che ormai ha più di dieci anni.

Com’è fatto

Il sistema di aggancio è praticamente lo stesso, con testa a sfera per girarlo di 360 gradi, e c’è sempre un braccio snodabile per regolarne al volo inclinazione e altezza. Ma la struttura portante è molto più lunga, e la base più pesante (4 kg) e più ampia per poter mantenere saldamente in posizione il tablet senza che questo cada a seguito di un urto.

E’ possibile regolare l’altezza del supporto tra meno di 1 metro e oltre 1,5 metri ed è compatibile con qualsiasi iPad esistente.

Casi d’uso

Questo supporto arriva con tempismo, considerando il lancio di Apple Fitness+ (a settembre) perché offre una flessibilità tale da poter posizionare il tablet in quasi tutti i casi d’uso che vi possono venire in mente specie, appunto, per poter seguire gli allenamenti in piedi, a terra, da una cyclette o altra attrezzatura ginnica.

Ma può trovare spazio anche in ufficio per una videoconferenza o come secondo schermo per il computer, oppure in cucina per seguire le ricette mantenendo il banco da lavoro sgombero per ingredienti e strumenti vari.

HoverBar Tower per iPad di Twelve South è un supporto da pavimento flessibile, perfetto per gli allenamenti Apple Fitness+ e molto altro ancora. Aggancia il tuo iPad a questo supporto regolabile in altezza e allenati con le tue scarpe da ginnastica preferite ovunque: in casa, fuori o sotto il portico. Posizionalo a terra per una lezione di yoga, all’altezza degli occhi per lezioni di musica o davanti alla tua cyclette. HoverBar Tower può persino tenere iPad sopra il monitor del desktop come secondo (o terzo) schermo.

Per acquistarlo

Nel momento in cui scriviamo il sostegno da pavimento HoverBar Tower di Twelve South per iPad, come dicevamo, è in vendita come esclusiva di Apple Store, per ora soltanto negli Stati Uniti, nelle due tonalità bianco oppure nero, al prezzo di 129,95 dollari, circa 133 euro al cambio odierno.