Apple Fitness+ arriva su iPhone in 21 paesi, Italia inclusa

A partire da questo autunno, non sarà più necessario avere un Apple Watch per utilizzare gli allenamenti con istruttori specializzati del servizio in abbonamento Apple Fitness+: infatti quest’ultimo sarà disponibile direttamente su iPhone in tutti i 21 paesi in cui Apple lo offre attualmente, Italia compresa. Apple aveva anticipato alla WWDC 2022 di giugno che un’app per iPhone sarebbe arrivata presto.

Quando Apple ha debuttato con Fitness+ nel 2020 in USA, l’esperienza si è incentrata interamente sugli smartwatch, che sembravano i più adatti per gli allenamenti da vedere su Apple TV. Presto, però, gli utenti iPhone saranno in grado di accedere al servizio completo di Fitness+, inclusi 3.000 allenamenti e meditazioni guidati da allenatori.

iPhone stimerà le calorie bruciate, che conteranno per i progressi sugli anelli Move. Mentre si avrà bisogno di un iPhone per unirsi a Fitness+, gli utenti saranno in grado di accedervi anche su iPad e Apple TV.

Inoltre, Apple rilascerà altri episodi di Time to Walk questo autunno. Time to Walk, ricordiamo, è un’esperienza audio progettata per spingere le persone a uscire e camminare più spesso. La quarta stagione includerà storie da Regina Hall, Nicky Jam, Constance Wu e Meghan Trainor. Time to Run, nel frattempo, offrirà agli abbonati Fitness+ percorsi di corsa virtuali tra Yellowstone National Park nel Wyoming, Città del Messico, Anchorage, Alaska, Monterey, California e Seattle. Sia Time to Walk che Time to Run saranno disponibili anche nell’app iPhone.

A partire dal 12 settembre, gli utenti di Fitness+ avranno accesso a più allenamenti Artist Spotlight con musica di Mary J. Blige, The Rolling Stones e The Weeknd. Su Apple Watch, alcuni allenamenti Fitness+ avranno una guida extra sullo schermo e un coaching per l’allenatore.

Per ulteriori informazioni sull’abbonamento Apple One Premium e Fitness+ è possibile consulare questo articolo di macitynet.

Nell’evento del 7 settembre Apple ha presentato i nuovi iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, gli auricolari AirPods Pro 2 riprogettati, tre nuovi modelli di Apple Watch (Serie 8, modello SE economico e il top Ultra).