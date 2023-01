La prima presa Smart Matter di Meross per l’Europa è in pre-ordine con uno sconto del 50%.

I nostri lettori conoscono bene Meross, produttore dell’estremo oriente specializzato in accessori per la smart home con una forte focalizzazione sui prodotti Homekit. Come annunciato qualche settimana fa l’azienda ha in previsione il lancio di numerosi prodotti compatibili con Matter e la presa smart MSS315 è la prima in versione UE con prevendita che inizia il 10 gennaio 2023.

Se acquistati nella pagina europea del negozio online di Meross i primi 500 esemplari saranno disponibili con uno sconto del 50% e un prezzo di lancio speciale di $ 24,99 per una coppia comprese le spedizione. La data di spedizione del prodotto sarà intorno alla fine di febbraio 2023 ad inizio Marzo 2023.

Come è facile intuire la presa smart di Meross supporta Matter, il nuovo standard con linguaggio comune per i dispositivi smart home che garantisce che i dispositivi intelligenti funzionino insieme su piattaforme ed ecosistemi come HomeKit, Google Home o Alexa. Ciò significa che i dispositivi compatibili Matter possono comunicare tra loro localmente sulla rete locale, senza il coinvolgimento di un sistema cloud come vi abbiamo spiegato nel nostro articolo di introduzione allo standard su questa pagina.

La smart plug MSS315 può funzionare con qualsiasi app e hub contemporaneamente senza richiedere agli utenti di scegliere un singolo controller, piattaforma o app. Sarà facile e veloce da configurare tramite il codice QR incluso.

Oltre a essere una presa intelligente l’MSS315 è anche un misuratore di potenza: attraverso l’app Meross è possibile analizzare il consumo energetico storico e in tempo reale del dispositivo connesso gestire al massio il proprio risparmio energetico.

La presa funziona con Matter over Wi-Fi e richiede una rete Wi-Fi da 2,4 GHz o superiore e un iPhone con iOS 16.1 o versioni successive. A bordo ha anche bluetooth per una facile inclusione in un sistema domotico.

Ricordiamo che i normali prodotti Wi-Fi e HomeKit che Meross ha già rilasciato non saranno in grado di integrare Matter con un aggiornamento perché non hanno a bordo una radio Bluetooth necessaria per il commissioning e non si servono di un Hub che funziona da bridge. Allo stesso modo potranno far parte di un sistema “misto” con Homekit gestibile compatibile con Apple Home.

Clic qui per acquistare la presa nello store europeo di Meross con sconto speciale a 24,99 $ comprese le spese di spedizione.