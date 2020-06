Twitch ha sospeso l’account di Donald Trump

Twitch ha temporaneamente sospeso l’account di Donald Trump. L’azienda ritiene che il canale Tulsa Rally, normalmente usato per lo streaming di comizi ed eventi, inciti all’odio. In una nota inviata a Engadget, la piattaforma di livestreaming di proprietà di Amazon.com riferisce che “l’incitamento all’odio non è permesso su Twitch”. E ancora: “In linea con le nostre politiche, per il canale del presidente Trump è stato impostato un ban temporaneo in linea con le nostre azioni”.

Il ban sarebbe frutto di alcuni commenti fatti durante un comizio da Trump stesso, commenti che violano le policy e le regole della piattaforma viola. Il portavoce di Twitch ha citato due casi specifici di incitamento all’odio: l’avere chiamato gli immigrati messicani “stupratori” nel corso di una campagna del 2016 che è stata recentemente ritrasmessa sul canale, e un commento nel corso del recente raduno di Tulsa in cui ha accusato un ipotetico “hombre” di “irrompere nella finestra di una giovane donna il cui marito è assente” per indicare cosa accadrebbe se le persone non potessero chiamare il 911 (il numero telefonico di emergenza degli Stati Uniti).

“Come chiunque altro, i politici su Twitch devono aderire ai nostri Termini di servizio e alle Norme della community “, ha dichiarato un portavoce di Twitch al sito Kotaku. “Non facciamo eccezioni per i contenuti politici o degni di nota e agiremo sui contenuti che ci vengono segnalati che violano le nostre regole “.

La mossa di Twitch arriva in concomitanza di una iniziativa simile di Reddit che ha chiuso circa 2000 community relative al Presidente USA, compreso il subreddit r/The_Donald (non collegato direttamente collegato al Tycoon, ma che contava circa 790.000 utenti e nel 2016 aveva “ospitato” anche un AMA con Trump stesso) per policy più stringenti in merito a tutto ciò che “promuove odio”.

Le decisioni di Twitch e Reddit arrivano in un momento particolare per gli USA con il dilagare delle proteste del movimento Black Lives Matter (legate alla vicenda di George Floyd).