Twitch ora con supporto SharePlay per iPhone e iPad

Twitch – la nota piattaforma di livestreaming per il gaming – ha integrato il supporto a SharePlay di iOS 15 e iPadOS 15, la funzione che con iPhone e iPad consente di guardare insieme eventi, condividere lo schermo ed elementi multimediali su FaceTime.

Grazie a SharePlay, chi usa un iPhone, un iPad o un Mac può vivere esperienze condivise con amici e familiari durante una telefonata FaceTime. Per esempio, gli utenti possono chiacchierare fra loro mentre guardano un film insieme, ascoltano un album o completano una sfida di fitness insieme, anche a distanza: SharePlay mantiene tali attività sincronizzate per tutte le persone che partecipano alla chiamata.

Nelle FAQ di Twitch è spiegato che SharePlay permette ai partecipanti di chattare, seguire, iscriversi, tifare con “cheer” o bit (beni virtuali che è possibile acquistare e usare per dimostrare il proprio sostengo).

Per sfruttare SharePlay con Twitch i partecipanti devono avviare una chiamata FaceTime‌ tra loro, poi aprire l’app Twitch per avviare lo stream da guardare insieme.

Want to watch Twitch with all your friends? Now you can on iPhone and iPad devices through SharePlay! 📱

Learn more about how to watch streams together in a FaceTime call here: https://t.co/PIWwZ3OkpO

— Twitch Support (@TwitchSupport) November 30, 2021