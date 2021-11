EUREKA FC9, l’aspirapolvere e liquidi senza fili in offerta su Amazon

Sono davvero tante le scopo aspirapolvere verticali presenti sul mercato, ma EUREKA FC9 si differenzia dalla quasi totalità dei concorrenti, grazie al fatto che può aspirare anche i liquidi. Solitamente a 399,99 euro, al momento si acquista su Amazon in offerta a 339,99 euro. Un regalo graditissimo da fare a Natale. Clicca qui per comprarlo.

EUREKA FC9 offre una pulizia profonda due in uno, non solo aspirando la polvere, ma anche i liquidi che possono riversarsi in terra o, peggio ancora, sui tappeti. Peraltro, aspirazione e pulizia vengono eseguite contemporaneamente, quindi non è necessario passare più volte su uno stesso punto, elemento che di certo fa risparmiare tempo, per una pulizia profonda della casa in poco tempo.

EUREKA FC9 è dotato di due motori, con una potenza di aspirazione di 8000 pa, in grado di aspirare diversi tipi di sporco umido e secco sul pavimento, con un potere di pulizia eccellente, che non lascia alcuna traccia dopo il passaggio.

Raggiunge un’autonomia di 35 minuti, con rilevamento intelligente dello sporco che adatta la potenza di regolazione automaticamente in base alla tipologia del pavimento, così da preservare energia e durare più a lungo.

Utilizza una tecnologia a doppio serbatoio, di acqua pulita e di acqua sporca. In particolare, EUREKA FC9 è dotato di un serbatoio dell’acqua pulita da 750 ml e un serbatoio dell’acqua sporca da 650 ml. Grazie al sebatoio di acqua pulita, e alla tecnologia avanzata dell’elettrolisi dell’acqua è in grado di disinfettare, decomporre, deodorare e persino pulire capelli, acari, batteri, e altro ancora; il tutto senza aggiungere soluzioni chimiche, con un tasso di sterilizzazione del 99,9%.

Con il suo sistema autopulente, non è necessario sollevare l’aspirapolvere, basta premere delicatamente il pedale e ruotare la spazzola a rullo per pulirla. La testina a guida autonoma, inoltre, può pulire i bordi senza sporcare le pareti e può pulire facilmente anche angoli e scale.

Al momento EUREKA FC9 si acquista in offerta su Amazon a 339,99 euro.