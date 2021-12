ID.5 e ID.5 GTX, il SUV coupé 100% elettrico ora disponibile in Italia

La ID.5 e la ID.5 GTX arrivano sul mercato italiano. Il primo SUV coupé 100% elettrico della Volkswagen si colloca al vertice della gamma ID. e, grazie alla piattaforma modulare elettrica MEB, promette un’autonomia adatta anche ai lunghi spostamenti. Oltre allo stile esterno di notevole impatto, caratterizzano la ID.5 gli interni dedicati che integrano evoluti sistemi di assistenza alla guida e di infotainment. Grazie al debutto dell’ID. Software 3.0, inoltre, l’e-SUV può vantare connettività eccellente e la possibilità di aggiornamenti over-the-air (OTA).

In Italia, i prezzi di listino sono di 52.900 Euro per la ID.5 Pro Performance e di 58.700 Euro per la ID.5 GTX. L’arrivo della gamma ID.5 nelle Concessionarie è programmato ad aprile 2022.

Le nuove funzioni di assistenza alla guida sono integrate nel Travel Assist con “sciami di dati”. Il produttore riferisce che il comfort migliora grazie all’interazione tra ACC e Lane Assist, combinati con i dati di navigazione e quelli provenienti dal cloud trasmessi da altri veicoli (i cosiddetti sciami di dati). L’avviso di pericoli locali tramite tecnologia Car2X è presente di serie. Anche il parcheggio è reso più semplice, grazie al Park Assist Plus con funzione di memoria.

La ID.5 debutta in Italia con una gamma composta da due versioni: la ID.5 Pro Performance con motore posteriore da 150 kW (204 CV) e la ID.5 GTX con trazione integrale bimotore da 220 kW (299 CV). La prima accelera da 0 a 100 km/h in 8,4 secondi e raggiunge la velocità massima limitata elettronicamente di 160 km/h, i valori corrispondenti per la sportiva GTX sono invece 6,3 secondi e 180 km/h. Entrambe alloggiano una batteria dalla capacità energetica netta di 77 kWh, il cui posizionamento centrale sotto l’abitacolo garantisce un baricentro basso e una distribuzione ottimale dei carichi sugli assi.

La ID.5 Pro Performance è indicata come in grado di percorrere fino a 520 km nel ciclo di omologazione WLTP e ha una potenza di ricarica massima di 135 kW, mentre per la ID.5 GTX l’autonomia massima è di 490 km con un picco di ricarica di 150 kW, che presso una stazione di ricarica rapida permette di accumulare energia sufficiente per 100 km in appena 6 minuti.

Con un prezzo di listino di 52.900 Euro, la ID.5 Pro Performance ha una dotazione di serie che include, tra gli altri: cerchi in lega da 19 pollici, ACC, Front Assist, Lane Assist, tecnologia Car2X, Driving Profile Selection, Keyless Go, sedili anteriori e volante riscaldabili, App-Connect wireless, navigatore satellitare Discover Pro con schermo touch da 12 pollici e caricatore wireless per smartphone.

La variante sportiva a trazione integrale bimotore ID.5 GTX, invece, ha un prezzo di listino di 58.700 Euro e prevede di serie, tra gli altri: dettagli esterni e paraurti dedicati GTX, cerchi in lega da 20 pollici, fari anteriori IQ.Light LED Matrix e posteriori 3D LED con indicatori di direzione dinamici, interni specifici GTX, pedali Play&Pause e illuminazione interna in 30 colori.

