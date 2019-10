Twitch su Apple TV disponibile per tutti

Nel giorno in cui Spotify arriva su Apple TV, anche un altro pezzo da novanta approda sul set top box della Mela. Dopo un periodo di beta, finalmente Twitch approda ufficialmente, e per tutti, si Apple TV. L’app, ricordiamo, è disponibile da anni per console, dispositivi mobili e Android TV. Da oggi, i proprietari del set top box con la mela moriscata avranno lo stesso onore.

Solo il mese scorso Twitch aveva rilasciato una beta pubblica della sua app per Apple TV, mentre oggi l’app è pronta all’uso per tutti. Gli utenti saranno in grado di riprodurre gameplay in streaming, visualizzare clip su richiesta e partecipare alle chat. Come nella beta, il layout dello schermo è simile alle altre app recenti di Twitch e, come sottolinea MacRumors, l’app non è solo per i giocatori. Oltre ai giochi, infatti, Twitch ospita altre trasmissioni, come l’NFL di giovedì sera.

Il roll out dell’applicativo è iniziato nelle scorse ore, ragion per la quale è possibile che ancora non venga visualizzata all’interno dello store della app di tvOS.

Ed allora, se l’app Twitch non viene visualizzata nell’App Store tvOS, potete provare ad aprire l’app Impostazioni sul set-top box e abilitare la funzione di installazione app automatica. Dopo, sarà sufficiente scaricare l’app iOS sul proprio iPhone o iPad, rimuovendola e installandola nuovamente se era già presente, per vedere apparire Apple TV sul grande schermo della TV del salotto.

Twitch per iPhone e iPad è disponibile a questo indirizzo come applicazione universale. Naturalmente è gratis.