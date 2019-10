Final Cut Pro X 10.4.7 più veloce e pronto per macOS Catalina e Mac Pro 2019

Apple ha rilasciato l’aggiornamento a Final Cut Pro X 10.4.7. Si tratta di una versione ottimizzata per macOS Catalina e in grado di sfruttare anche la potenza dei nuovi Mac Pro 2019 quando saranno disponibili. Nelle note che accompagnano l’update, Apple indica le seguenti novità:

Il nuovo motore grafico basato su Metal migliora la riproduzione e accelera le operazioni grafiche tra cui il rendering, il compositing, gli effetti in tempo reale, l’esportazione e altro ancora.

Migliorate le prestazioni grafiche con supporto per più GPU tra cui Radeon Pro Vega II e Radeon Pro Vega II Duo su Mac Pro.

Ottimizzate le prestazioni della CPU con supporto per CPU con fino a 28 core su Mac Pro. Accelerata la riproduzione di ProRes e ProRes RAW quando si utilizza la scheda Afterburner su Mac Pro.

Visualizza, modifica, correggi e distribuisci straordinari video HDR su Pro Display XDR.

Collega monitor Pro Display XDR con un singolo cavo Thunderbolt per utilizzarli come monitor principali o di riferimento.

Utilizza contemporaneamente fino a 3 monitor Pro Display XDR collegati a Mac Pro: due per l’interfaccia di Final Cut Pro e uno per il monitoraggio dedicato.

Correggi video HDR con maschere colore migliorate e strumenti di isolamento degli intervalli.

Visualizza video HDR convertito in tone mapping su monitor SDR compatibili quando utilizzi Final Cut Pro su macOS Catalina.

Seleziona quale GPU interna o esterna utilizzare per accelerare l’elaborazione grafica.

Tra le novità della versione 10.4.7, il supporto per macOS Catalina. Final Cut Pro può sfruttare la funzonalità SideCar permettendo di sfruttare l’iPad nel flusso di lavoro, e il tablet come un secondo display per vsri compiti.

Tra le righe delle note, si leggono novità legate all’arrivo del nuovo Mac Pro 2019, come il supporto per GPU multiple, i 28 core, il supporto per le schede AfterBurner e per il monitor Apple Pro Display XDR.

FinalCut Pro 10.4.7 è disponibile sul Mac App Store come aggiornamento gratuito per i clienti esistenti e a €329,99 per i nuovi utenti. Anche Motion 5.4.4 e Compressor 4.4.5 sono disponibili sul Mac App Store come aggiornamenti gratuiti per i clienti esistenti e a €54,99 ciascuno per i nuovi utenti.