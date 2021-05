Apple Music HiFi, scoperto il logo Lossless prima del lancio

Apple ha già stuzzicato la curiosità degli appassionati di musica con un breve spot che recita «Preparati, la musica sta per cambiare per sempre», confermando così le numerose anticipazioni che indicano il lancio di AirPods 3 e anche di un nuovo servizio in abbonamento Apple Music HiFi per la giornata di martedì 18 maggio: ora in rete è stato scoperto il nuovo logo Lossless.

Il logo in questione, che riportiamo in questo articolo è stato scoperto dal designer Stijn de Vries all’interno della pagina web di Apple Music. Lo stesso logo però non risulta visibile nella visuale sviluppatori della pagina web, per questa ragione sembra che Apple lo abbia già rimosso.

Ricordiamo che negli scorsi giorni sono stati individuati diversi riferimenti ad Apple Music HiFi, con indicazioni e descrizione per brani proposti con qualità e definizione superiori, per avvisare l’utente delle maggiori dimensioni dei file, riferimenti scoperti all’interno della beta di iOS 14.6 distribuita agli sviluppatori e anche nell’app Apple Music per Android.

Uno di questi riferimenti indica che «I file audio lossless useranno molto più spazio sul vostro dispositivo. Con 10GB di spazio è possibile memorizzare: circa 3.000 brani in formato alta qualità, 1.000 brani con il lossless e 200 brani con il lossless ad alta risoluzione». Il logo Lossless rappresenta così un ulteriore tassello per l’anticipato servizio Apple Music HiFi, logo che Apple potrebbe affiancare ai brani in alta definizione per riconoscerli e distinguerli dalle canzoni in formato standard compresso.

Secondo quanto circola nel mondo della musica d’Oltreoceano, Cupertino proporrà un nuovo abbonamento per la musica in alta definizione, forse anche 3D e Dolby Atmos, con un abbonamento mensile da 9,99 dollari. In questo articolo riportiamo l’immagine del logo Lossless scoperta da de Vries e segnalato da MacRumos. Secondo lo youtuber Luke Miani Apple presenterà AirPods 3 e il nuovo servizio Apple Music HiFi martedì 18 maggio.

