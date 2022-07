Ubisoft porta The Division Resurgence su iPhone e Android

Ubisoft ha annunciato l’arrivo della saga The Division con il primo titolo Resurgence su dispositivi mobile, iPhone, iPad e Android, portando le dinamiche di gioco della serie anche su smartphone.

Gli sviluppatori promettono “un’esperienza di gioco tripla A” con una nuova storia interamente ambientata “nel gigantesco mondo aperto di New York”, riferendo ancora che i comandi e l’interfaccia utente sono stati ripensati per garantire la massima comodità su tutti i dispositivi portatili e che sarà possibile divertirsi con la nuova versione del popolare GDR sparatutto in terza persona e una serie di modalità di gioco totalmente nuove, ambientate in un mondo aperto metropolitano.

Ubisoft parla di “una trama tutta nuova” che permetterà di “prendere parte alla prima ondata di agenti SHADE” e vivere gli eventi di The Division 1 e 2 da una prospettiva unica, promettendo “grafica di prima qualità”, e la possibilità di esplorare un ambiente di gioco aperto in singolo o in modalità cooperativa, affrontando attività che prevedono missioni “in uno scenario urbano magnificamente dettagliato”.

Il gioco prevede la possibilità di recuperare, fabbricare, modificare e potenziare le proprie attrezzature per affrontare i nemici, personalizzare il proprio personaggio con varie opzioni con meccanismi di acquisto in-app per sbloccare nuove armi distintive e gadget.

The Division Resurgence è descritto come “Un gioco di ruolo sparatutto in terza persona ambientato in un mondo aperto metropolitano”, un capitolo nuovo della serie di Tom Clancy’s The Division, con una trama inedita, nuove fazioni e altre novità.

Non è stata indicata una data ufficiale e dettagli sui requisiti minimi, ma da quello che sembra di capire alcuni tester stanno già provando il gioco (è possibile registrarsi sul sito di Ubisoft per cercare di essere invitati alla Closed Alpha). Quando The Division Resurgence sarà rilasciato, sarà distribuito ovviamente per iPhone e iPad su App Store e su Google Play Store per Android.

Tra le novità di iOS 16, ricordiamo che c’è anche Metal 3, la versione più recente dell’architettura grafica di Apple con nuove funzioni che offrono a chi sviluppa videogame la possibilità di sfruttare la potenza del chip Apple per offrire prestazioni di gioco migliori.

Chi sviluppa giochi può – tra le altre cose- usare una nuova API Fast Resource Loading che riduce al minimo i tempi di attesa fornendo un percorso più diretto dall’unità di archiviazione alla GPU, così i giochi possono accedere facilmente alle texture e alle geometrie necessarie per creare mondi senza confini e gameplay coinvolgente. Anche il nuovo macOS Ventura migliora la situazione gaming su Mac: ne parliamo in questo articolo.