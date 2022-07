Galaxy Watch 5 mostra tutto prima del lancio di agosto

Da anni Samsung organizza in estate le sue ormai tradizionali presentazioni Unpacked, ma per quella in arrivo in agosto quest’anno una delle sorprese principali rischia di essere già in gran parte bruciata, perché una serie completa di immagini e persino rendering 3D mostrano ogni lato e modello di Galaxy Watch 5.

Tutto questo appunto in anticipo rispetto all’evento di presentazione che dovrebbe svolgersi nei primi giorni di agosto, data e giorno che Samsung comunicherà prossimamente. Come spesso avviene per queste mega fughe di materiali c’è la firma del leaker seriale Evan Blass, in collaborazione con 91mobiles, da cui riportiamo alcune immagini e anche uno dei rendering.

Le anticipazioni assicurano che vedremo due modelli di Galaxy Watch 5, apparentemente confermando l’arrivo di una versione Pro di fascia alta, in colore solo nero o grigio titanio, con una sola opzione per la dimensione della cassa, ma con la possibilità di scegliere tra versione con o senza connettività cellulare LTE.

Invece il modello standard di Galaxy Watch 5 rimpiazzerà il predecessore con un maggiore focus su fitness e salute. Per questa serie il costruttore proporrà una scelta più ampia di colorazioni e, sempre come il modello precedente, si potrà scegliere tra due diverse dimensioni della cassa, oltre che con o senza connettività cellulare LTE.

Sia Galaxy Watch 5 standard che il modello Pro sembra funzioneranno con una versione alleggerita di Google wearOS 3.5, anche se per il momento non emergono indicazioni sulla possibile presenza di funzioni del sistema dedicate e su misura per questo indossabile.

Anche sul fronte Apple Watch sono previste diverse novità in arrivo quest’anno: oltre ai nuovi modelli Watch Serie 8 infatti è previsto l’arrivo per la prima volta di una versione più robusta e resistente per sport estremi e vita all’aperto: ne abbiamo parlato in questo articolo ci macitynet.