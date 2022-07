Gaming su Mac, macOS Ventura migliora la situazione

Con il lancio di macOS Ventura, Apple sta portando più attenzione ai videogiochi su Mac. Ecco come i giocatori trarranno beneficio dal lancio del nuovo sistema operativo Apple. A proporre questo focus videoludico è la redazione di Appleinsider, secondo cui l’ultimo sistema operativo darà benefici importanti a tutto il reparto videoludico su Mac, per troppo tempo lasciato in secondo piano rispetto alla produttività.

Ad oggi, Apple si è apparentemente accontentata di considerare con sufficienza questa realtà e alla WWDC 2022, sebbene non vi sia stato un vero e proprio dietrofront per Apple, il produttore di iPhone ha fatto alcuni annunci cruciali che potrebbero segnalare un futuro più luminoso per i giochi sul Mac.

Uno dei cambiamenti più sostanziali, anche se non particolarmente visibile, è il lancio di Metal 3. Metal è il framework grafico di Apple che gli consente di attingere alla GPU di un Mac. Con la versione di terza generazione, gli utenti dovrebbero vedere grandi miglioramenti dal punto di vista della grafica.

MetalFX Upscaling consente agli sviluppatori di eseguire rapidamente il rendering di scene complesse utilizzando fotogrammi meno ad alta intensità di elaborazione, quindi applicare il ridimensionamento della risoluzione e l’anti-aliasing temporale. Il risultato sono prestazioni accelerate che offrono ai giocatori una sensazione più reattiva e una grafica che, stando alle dimostrazioni viste alla WWDC 2022, sembra sbalorditiva.

Il nuovo sistema operativo porterà anche SharePlay, grazie al quale l’utente sarà in grado di effettuare una chiamata FaceTime mentre si gioca con il proprio interlocutore. Ancora, macOS Ventura consentirà l’uso di controller amici: questo si verifica quando due controller possono essere utilizzati in tandem come un singolo controller.

A proposito di controller, saranno supportati i volanti Logitech G920 e Logitech G29. Non solo, Apple ha aggiornato Game Center per Mac, che offre una finestra social che collega i giocatori con i propri amici. Ci sarà un feed di attività visibile in modo da poter vedere a cosa stanno giocando gli altri utenti o gli obiettivi che hanno sbloccato. Game Center mostrerà anche le novità di Apple Arcade, le classifiche amici e tutti gli obiettivi sbloccati.

Nuovi videogiochi per Mac

Con Ventura sempre durante la WWDC 2022, Apple ha rivelato alcuni videogiochi che stanno finalmente arrivando su macOS. I nuovi titoli sono EA GRID Legends, Resident Evil Village e No Man’s Sky. Alcuni di questi giochi sono un po’ datati, ma è comunque bello vederli arrivare sul Mac. Resident Evil e No Man’s Sky sono incredibili successi AAA, assenti ingiustificati sulla piattaforma.

Ricordiamo che macOS Ventura è attualmente in fase beta per sviluppatori: una beta pubblica dovrebbe essere rilasciata a luglio prima di una versione completa questo autunno. Ma occorre rilevare che il miglioramento della situazione videogiochi su Mac, oltre alle novità di Ventura fin qui viste, si prevede deriverà sopratutto dal notevole balzo delle prestazioni grafiche a livello hardware arrivate con i processori Apple Silicon M1 e ora anche M2.

La possibilità di poter gestire anche grafica 3D complessa con bassi consumi su portatili e computer dal prezzo abbordabile, e non solo le macchine professionali, si spera invoglierà sempre più programmatori e software house a convertire e creare sempre più giochi anche per il finora bistrattato Mac.

Tutte le novità svelate da Apple nella presentazione WWDC 2022, incluse quelle riguardanti macOS Ventura, sono riepilogate in questo articolo di macitynet.