Umidificatore mini anche nel prezzo, ora a solo 1 €

In ambienti chiusi e poco ventilati, mantenere il giusto livello di umidità non è semplice. In tal senso il mini umidificatore JM001 attualmente in promozione a meno di 1 € può essere un valido alleato per piccoli spazi come camere da letto, uffici o angoli relax. A questo prezzo non ci si può aspettare prestazioni elevate o materiali premium, ma può essere comunque una scelta valida per un primo approccio al mondo degli umidificatori o per chi ha esigenze minime e vuole semplicemente rendere l’aria un po’ più respirabile.

Con una capacità del serbatoio di 250 ml è in grado di erogare 40 ml all’ora, garantendo così un’autonomia che varia tra 5 e 10 ore a seconda dell’uso, lasciandolo perciò in funzione per buona parte della giornata o durante le ore notturne senza doverlo ricaricare frequentemente. È comunque pensato per ambienti di dimensioni contenute, riuscendo a coprire superfici comprese tra 10 e 20 m².

Il suo livello di rumorosità è inferiore ai 36 dB, praticamente impercettibile durante il funzionamento specie se lo si accende di notte o in contesti in cui è importante mantenere un ambiente silenzioso.

Soprattutto, ha dimensioni molto contenute: 10 cm di altezza e 8 cm di diametro, più piccolo di un normale smartphone. E l’alimentazione avviene tramite connessione USB.

Come altri dello stesso genere, oltre alla funzione di umidificatore può essere utilizzato anche come diffusore per oli essenziali, offrendo così la possibilità di migliorare l’atmosfera di una stanza non solo dal punto di vista dell’umidità, ma anche con aromi piacevoli e rilassanti.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Le aspettative riguardanti le funzionalità e la qualità di un prodotto dovrebbero essere commisurate al prezzo pagato.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.