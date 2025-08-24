Meta prepara l’annuncio di occhiali smart con display e cinturino-controller

Nell’ambito della conferenza Connect che si svolgerà a settembre, secondo indiscrezioni Meta presenterà i suoi primi occhiali smart con display integrato e un cinturino di supporto che può fungere da controller. Si vocifera che il dispositivo – nome in codice Hypernova – costerà 800$ e permetterà di visualizzare contenuti quali testi e interagire con un assistente AI.

CNBC – sito statunitense di informazione economica e finanziaria – riferisce che la conferenza Connect, dedicata agli sviluppatori, durerà due giorni e sarà incentrata sulla Realtà Virtuale, sulla Realtà Aumentata e il Metaverso. In precedenza denominata Oculus Connect, la nuova denominazione della conferenza è arrivata dopo il cambio del nome di Facebook in Meta nel 2021. Gli occhiali in questione, come accennato internamente denominati Hypernova, secondo quanto riferito da fonti che preferiscono restare anonime, prevedono un piccolo display nella lente a destra e dovrebbero essere venduti in partnership con EssilorLuxottica (ricordiamo che a luglio Meta ha acquistato una quota del 3% della società italo-francese di occhiali e lenti che controlla marchi come Ray-Ban e Oakley.

Aspettative di vendita basse

Con Hypernova, Meta intende offrire occhiali con display; le aspettative di vendita sono basse: il dispositivo prevede un numero maggiore di componenti rispetto al modello controllabile solo con la voce, sarà un po’ più pesante e spesso. Nonostante la presenza del display (a colori) le possibilità offerte da quest’ultimo saranno a quanto pare limitate; offrirà capo visivo di 20 gradi, in altre parole sarà visibile in una minuscola finestrella in un punto fisso, sfruttato principalmente per visualizzare semplici informazioni, ad esempio l’arrivo di messaggi.

Come accennato, gli occhiali Hypernova verranno forniti con un cinturino/bracciale creato dai CTRL Labs di Meta, startup acquisita nel 2019 specializzata in interfacce neurali; il cinturino dovrebbe in qualche modo permettere di interagire con lo schermo usando gesture richiamabili con mani e movimenti del polso. Oltre agli occhiali Hypernova e al cinturino dedicato, Meta dovrebbe annunciare anche la terza generazione di smart gas controllabili solo con la voce, prodotti in collaborazione con Luxottica.

Si vocifera da tempo che anche Apple abbia un dispositivo simile in cantiere; gli occhiali di Cupertino dovrebbero essere presentati il prossimo anno e anche questi integrare lenti per mostrare informazioni in realtà aumentata (es. indicazioni GPS passo passo, informazioni su ciò che l’utente sta guardando e, ancora, funzionalità per traduzione simultanea, ma anche semplicemente la riproduzione di brani musicali o rispondere alle chiamate).