Un adattatore per aggiungere un DVD o HD SATA a vecchi computer con PATA

Tra gli sterminati adattatori che è possibile recuperare a basso prezzo, segnaliamo l’adattatore Cerrxian da SATA a PATA (o Parallel ATA), un accessorio che sarà particolarmente apprezzato da chi vuole rimettere in sesto vecchi computer (Mac o PC), installando ad esempio un lettore DVD o un HD/SSD SATA, sfruttando questo adattatore per collegarsi con l’interfaccia PATA presente sulle schede logiche dei computer più vecchi (e dove ovviamente non è presente un connettore SATA).

L’adattatore è di piccole dimensioni (‎15.24 x 4.83 x 1.78 cm; 80 grammi) e integra una porta SATA femmina 7+15pin, una porta PATA da 3,5 maschio (IDE a 40 pin) e un adattatore convertitore Molex a 4 pin. Ovviamente le connessioni PATA/IDE non supportano la velocità SATA completa (non sono in grado di saturare la banda supportata dalle unità più nuove) ma questi adattatori sono utili, comodi ed economici (12,99 euro nel momento in cui scriviamo su Amazon) per chi ha la necessità di collegare periferiche con interfaccia S-ATA ad una mainboard con interfaccia Parallel-ATA e controller ATA, utili per usare dischi di nuova generazione su vecchi computer. Non è richiesta alimentazione aggiuntiva e non serve nessun driver.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo con la spiegazione su come trasformare SD e Compact Flash in hard disk per vecchi computer e strumenti musicali.

