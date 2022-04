Recensione Govee Immersion TV LED, l’Ambilight economico ed efficace

L’illuminazione smart per casa non passa solo per le luci da soffitto, o quelle ambientali per le piantane. Esiste anche la categoria delle strisce LED, e più nel particolare, le strisce Ambilight. In sostanza. Si tratta di strisce luminose che “amplificano” la sensazione di immersione quando si guarda la TV, perché in grado di catturare e trasportare intorno al televisore i colori che vengono riprodotti a schermo. Tra le soluzioni più economiche ed efficaci c’è Govee Immersion TV LED. Ecco di che si tratta, e come funziona.

Ambilight è stata una delle caratteristiche peculiari, ed esclusive, di Philips per diversi anni. Le TV del produttore, infatti, integrano questa tecnologia sul retro, che non ha trovato spazio in TV di altri produttori. Ad oggi, una soluzione simile può essere realizzata con la Hue Box, sempre di Philips, che oltre a risultare molto costosa, ha il limite di non funzionare con tutti i contenuti che vengono riprodotti a schermo, ma solo con quelli che passano per la sorgente HDMI.

Ed allora, per poter realizzare un sistema Ambilight per la propria TV, occorre fare riferimento a soluzioni esterne, come quella proposta da Govee. Il Kit comprende, oltre alla striscia LED, disponibile nelle versioni per TV da 55/65 o 75/85 pollici, anche di una telecamera, da installare sopra, o sotto, alla TV, per poter catturare i colori a schermo, così da riprodurli nei vari segmenti della striscia.

Unboxing

Partire dall’Unboxing di questo dispositivo aiuta a capirne l’esatto funzionamento, oltre che a chiarire come si installa. L’elemento principale è, naturalmente, la striscia LED, ma non è il solo. Infatti, in confezione è presente un piccolo Hub, al quale collegare striscia e telecamera, che funge sostanzialmente da telecomando manuale, nel caso in cui la si volesse utilizzare senza smartphone.

Ancora, in confezione è presente la telecamera, che risulta fondamentale per la funziona Ambilight, ma che potrebbe anche non essere utilizzata, nel caso in cui si decidesse di sfruttare la striscia LED senza questa funzionalità. La striscia, infatti, funziona autonomamente, e può essere controllata dallo smartphone, anche senza telecamera installata. C’è da precisare, però, che per sfruttare il WiFi, e quindi controllare la striscia con Alexa o l’Assistente Google, sarà obbligatorio l’uso della telecamera.

Inoltre, in confezione sono presenti le pezzuole per la pulizia del retro della TV, per permettere alla striscia di attaccarsi al meglio, oltre a ganci adesivi, che fungeranno da guide per il corretto posizionamento della striscia LED, e per tenere in ordine i cavi, così da nasconderli perfettamente sul retro.

L’intera striscia LED è, inoltre, dotata di biadesivo 3M, così da poterla installare senza particolare difficoltà. L’unica attenzione da tenere, è quella di verificare che i lati lunghi della striscia corrispondano con la parte superiore e inferiore della TV, mentre le sezioni più corte, con il lati. Non è importante tenere in considerazione, in fase di installazione, il verso in cui la installate, perché tramite configurazione software è possibile indicare se il senso di installazione seguito è orario o antiorario.

La camera, inoltre, può essere installata sopra, o sotto alla TV. Riteniamo che la prima soluzione si quella da preferire, perché a lungo termine il biadesivo reggerà certamente meglio, ma soprattutto perché (almeno nel nostro caso) è il setup che ci ha consentito di ottenere risultati migliori.

Installazione

L’installazione è semplice, ma non va sottovalutata. Anzitutto, il nostro modello da 55 pollici si è adattato alla TV con qualche piccola difficoltà, che abbiamo notato essere una comune in molti commenti di altri utenti.

La striscia LED occupa l’intera lunghezza dei bordi della TV, ma così facendo può creare delle “orecchie” dei cavi negli angoli. Tutto sommato abbiamo risulto utilizzando i piccoli gancetti adesivi presenti in confezione, per nascondere dietro al pannello. Probabilmente, su un 65 pollici l’installazione sarebbe risultata più facile e precisa.

Certamente, la striscia non è adatta a TV più piccole: inutile acquistarla per un 50 e 43 pollici, perché anche riuscendo ad installarla con molte pieghe, non si riuscirebbe ad avere una effetto ambilight preciso.

Inoltre, la telecamera necessità di un bordi di qualche centimetro per una corretta installazione: più difficile installarla su TV OLED ultra slim. In questi casi si dovrà andare di fantasia per creare uno spessore che possa reggere perfettamente la telecamera.

App e utilizzo

L’applicativo, almeno a prima vista, è davvero complesso, ricco di funzioni e in grado di spiazzare. Ci vorrà qualche minuto prima di prendere confidenza con tutti i controlli, e padroneggiarla al meglio.

Anzitutto, la prima cosa da fare, dopo aver creato un account Govee, è quella di cliccare sul simbolo “+” presente in alto a destra, e cercare la sigla “H6199”. In questo modo si potrà procedere all’abbinamento della striscia LED, semplicemente seguendo i passaggi a schermo. Se avete collegato anche la telecamera, allora sarò possibile collegare il sistema alla rete WiFi di casa, altrimenti ci dovrete accontentare del controllo Bluetooth tramite smartphone. Da notare, ovviamente, che il controllo tramite smartphone è consentito anche se avete attivato la connessione WiFi, che in più consente il controllo tramite comandi vocali.

Il passaggio che riteniamo fondamentale è quello della calibrazione della telecamera. Una corretta calibrazione vi consentirà di godere di un più preciso effetto ambilight. Per calibrare al meglio la fotocamera in confezione sono presenti dei cuscinetti arancioni, da attaccare letteralmente agli angoli dello schermo. In questo modo, durante il processo di calibrazione sarà più facile capire cosa la telecamera inquadra, e quelli sono i corretti angoli e lati della TV in cui sincronizzare i colori della striscia LED con quelli che vengono riprodotti a schermo.

Il processo di calibrazione è interamente guidato. Vi chiederà in che posizione avete messo la telecamera, e in quale senso attaccato la striscia LED, tra orario e antiorario. Fatto ciò, il sistema scatterà un’istantanea di quel che viene inquadrato dalla telecamera, richiedendo all’utente di spostare alcuni cerchietti in corrispondenza dei cuscinetti attaccati alla TV. Nel nostro caso abbiamo perso diverso tempo per una corretta calibrazione, e abbiamo notato che i migliori risultati li otteniamo impostando una luminosità della striscia LED al 50% circa, impostando il bilanciamento del bianco al 30% circa e con una saturazione prossima allo zero. Molto dipende dalle superfici che circondano la TV, se sono riflettenti, e se possono creare qualche disturbo alla telecamera. In ogni caso, dopo il primo setup, il risultato è davvero godibile.

Modalità

Sono davvero tante le modalità presenti all’interno dell’applicazione, e che consentono di godere della striscia LED in modi diversi. Anzitutto, è possibile accenderla con un colore singolo, magari scegliendo una tonalità rilassante, che non affatichi la vista durante la visione di un film. E’ possibile scegliere di cambiare colore manualmente ad ogni singolo segmento del LED, così da avere una striscia multi colore.

Ancora, è possibile scegliere di accenderla a ritmo di Musica, se impostare una Scena e godersi uno spettacolo di luci automatiche. In questo senso la scelta è vastissima, potendo scegliere tra diverse ambientazioni e scenografie, come quella che simula il Tramonto, l’Aurora, le stagioni, un’ambientazione romantica, piuttosto che impostare una luce adatta allo studio o mille altre ancora.

E’ disponibile anche una sezione “lab effetti”, all’interno della quale scegliere di simulare i colori della pioggia battente, di un’acquazzone con tuoni e fulmini, o ancora immergersi nella natura scegliendo di riprodurre i le atmosfere di una balena negli abissi, di un canto dell’uccellino su un albero. Insomma, chi più ne ha più è metta. E’ vero che la maggior parte di questi effetti serviranno soltanto in poche occasioni, ma i possibili giochi di luce con questa applicazione sono davvero innumerevoli, e ciascuno offre un’atmosfera divertente e godibile in diverse occasioni.

Ambilight

Veniamo, però, a quella che rappresenta certamente la funzione più rappresentativa di quesa striscia a LED, ossia la funzione Ambilight. E’ necessario, anzitutto, capire di che si tratta. Per farla breve, la tecnologia Ambilight consiste nella possibilità di sfruttare i LED dietro alla TV per proiettare i colori dello schermo sulla parete dietro il televisore. In questo modo, si otterrà una sensazione di immersione maggiore mentre si guarda un film o una partita, così come mentre si gioca con la propria console.

A differenza del già citato Hue Box di Philips, il sistema di Govee fa utilizzo di una telecamera per catturare i colori a schermo, e dunque funziona con qualsiasi contenuto venga riprodotto sulla TV. E’ chiaro, questo meccanismo ha anche i suoi contro, perché l’occhio della telecamera potrebbe non essere così preciso nel catturare le sfumature, così come i tempi di reazioni, per quanto veloci, non saranno mai pari a 0.

Per ottenere il miglior effetto possibile è necessario, come già accennato in precedenza, procedere con una calibrazione ottimale. Fatto ciò, piuttosto che spendere fiumi di parole, che difficilmente renderebbero l’idea, vi rimandiamo ad un video che mostra in totale trasparenza il risultato dei nostri test. A nostro modo di vedere, si tratta di una soluzione davvero interessante e tutto sommato godibile:

Nel video soprastante mostriamo i tempi di reazione della telecamera, che tutto sommato riproduce fedelmente i colori a schermo, anche se si tratta di immagini molto dinamiche, veloci e ricche di sfumatura.

Nel secondo caso, quello che vedete di seguito, mostriamo la precisione del colore di fronte a situazioni più statiche e con minori sfumature:

In entrambe le situazioni la striscia Govee è riuscita a cavarsela egregiamente. Il problema maggiore lo si ha con i film in cinemascope, dove le bande nere inferiori e superiori rendono più difficile la riproduzione dei colori sulla striscia LED. In questo caso, occorrerebbe ricalibrare la telecamera, facendo coincidere gli angoli di visione con quelli dell’immagine, e non con quelli più ampi della TV.

Da notare, che è possibile impostare la modalità Ambilight in “Parziale” e “Tutto”. La prima, è quella che permette il risultato visibile nei video sopra mostrati, perché illumina ogni singolo LED in un colore diverso, a seconda di quelli mostrati a schermo. L’opzione Tutto, invece, illumina l’intera striscia LED di un unico colore, che è quello mostrato prevalentemente dall’immagine a schermo.

Dopo numerosi test, possiamo certamente dire che la funzione Ambilight funziona meglio con i giochi o trasmissioni in cui non vi è un repentino cambio di immagine continuo. Ad esempio, lo riteniamo un sistema interessante per guardare le partite, dove i cambi di inquadratura non sono così drastici, e dove comunque i colore uniforme del campo, permette di non essere troppo distratti, o abbagliati, da un continuo cambio del colore dei LED.

Stesso discorso per i videogiochi, dove comunque l’inquadratura non offre stacchi di colore così repentini, salvo nelle cut scene o in momenti concitati dell’azione di gioco.

Conclusioni

Govee Immersion TV LED è un sistema che, nel complesso, funziona. Anzitutto, come semplice striscia LED è assolutamente valida. I colori sono riprodotti davvero bene, le sfumature sono precise e la luminosità è davvero elevata. La funzione Ambilight, nel complesso, è soddisfacente e abbastanza precisa, dunque molto valida se la si mette in relazione al prezzo dell’intero kit, che è davvero basso per quel che offre.

PRO

Qualità del LED

App ricchissima di funzioni

Effetto Ambilight gradevole e sufficientemente preciso…

CONTRO

… non al 100%

L’Ambilight può distrarre la visione di un film

Prezzi e disponibilità

La striscia LED nella versione 55/65 pollici costa 65,99 euro, mentre la versione per 75/85 pollici costa 101,99 euro. Si può acquistare Clicca qui per acquistarlo a questo indirizzo, ma anche su Amazon.