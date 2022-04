Huohou, macinapepe elettrico in sconto a 19,13 euro

Tra il pepe già macinato e quello tritato sul momento non c’è paragone: quest’ultimo ha una fragranza e un’aroma completamente diversi. Macinarlo al momento però vuol dire olio di gomito e una minima attesa rispetto al pepe in polvere già pronto, e se si sta cucinando avere le due mani libere non è sempre possibile. A questa soluzione si può porre rimedio ad un macinapepe elettrico come quello di Huohou che al momento è addirittura scontato.

Dal design moderno ed elegante – è un cilindro da circa 16 centimetri di altezza e 5,2 di diametro – presenta un’area trasparente dalla quale è possibile vedere la spezia in grani e sapere quindi quanta ancora ne resta nel serbatoio prima di doverlo ricaricare. La polverizzazione avviene attraverso una macina in ceramica, materiale particolarmente duro ed efficace – nonché longevo – per queste operazioni, controllata da un motorino elettrico poco rumoroso (siamo sui 68 dB) e che si attiva con la semplice pressione di un pulsante.

Perciò come dicevamo in apertura è comodo sia in tavola, per offrire una spezia agli ospiti che sia facile da ottenere e che essendo macinata sul momento offre un’aroma molto più fresco, ma anche in cucina, perché si può ottenere il pepe macinato in pochi secondi e usando una sola mano.

E’ possibile regolare manualmente lo spessore del macinato che si vuole ottenere, sia la velocità – su cinque livelli – con cui tritare il tutto, in modo da decidere quindi quanta ne debba cadere nello stesso lasso di tempo. E’ alimentato da tre batterie stilo sostituibili che promettono fino a 30 minuti di autonomia mentre la struttura è realizzata in ABS (un materiale leggero, anti-corrosivo e facile da pulire) con sistema rinforzato che protegge il macinapepe da cadute fino a un metro di altezza.

C’è infine un sistema di blocco anti-bambino e una luce con 5 LED che illumina la sezione trasparente quando si attiva la macina. Se siete interessati all’acquisto, al momento è scontato del 24%: anziché 25,18 euro lo pagate 19,13 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.