In India Apple non può accettare pagamenti con carte di credito o debito per gli abbonamenti

Gli utenti indiani devono disporre di un saldo nell’ID Apple per acquistare app, media o servizi in abbonamento. Una normativa della Reserve Bank of India dell’ottobre dello scorso anno prevede che banche, istituzioni finanziarie e gateway di pagamento devono richiedere l’approvazione prima di completare transazioni con carte di credito e di debito per gli abbonamenti auto-rinnovabili.

Il mandato prevede che gli operatori commerciali devono ottenere l’approvazione dell’utente con notifiche sulla transizione, la sottoscrizione di mandati elettronici e ulteriori fattori per l’autentificazione. Banche o emittenti della carta rifiutano transazioni che non rispettano i requisiti della direttiva.

Per via di tali cambiamenti, scrive 9to5Mac, gli utenti indiani non possono effettuare acquisti da App Store, attivare abbonamenti su Apple TV+ o Apple Music, o comprare film tramite iTunes usando una carta di credito o debito.

Per impedire interruzioni in abbonamenti e simili, gli utenti devono disporre di un saldo sull’Apple ID; aggiungendo credito al saldo del proprio ID Apple utilizzando un metodo di pagamento, ad esempio una carta di credito o di debito, è successivamente possibile usare il saldo in questione per acquistare app, giochi, musica, spazio di archiviazione di iCloud e altro.

Apple invita gli sviluppatori a informare gli utenti di tali cambiamenti e ha attivato una promozione che permette agli utenti indiani di aggiungere credito al saldo del proprio ID Apple ricevendo un bonus del 20%.

Apple ha iniziato a produrre iPhone in India nel 2017, partendo da iPhone SE e aggiungendo negli anni successivi anche iPhone 11 e iPhone 12 e recentemente ha iniziato anche la produzione di iPhone 13 e iPhone 13 mini. Degli iPhone 13 si occupa Foxconn mentre gli iPhone SE e iPhone 12 vengono assemblati negli stabilimenti di Wistron.