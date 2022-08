Snapchat vi trasforma in pilota MotoGP con il casco in AR

MotoGP ha scelto la realtà aumentata di Snap per ingaggiare i propri fan in modo creativo: grazie a una Lente in AR possono praticamente personalizzare il proprio casco. Si tratta di un’esperienza se non altro particolare e indubbiamente immersiva con cui avvicinare ancor di più le persone a questo sport nel clou della stagione 2022.

La nuova opzione si chiama Lente MotoGP e permette di vestire i panni di un pilota di MotoGP, personalizzando attraverso la Realtà Aumentata il casco, un elemento essenziale e anche molto personale per i piloti, che a un certo punto della carriera devono sempre progettarne uno per sé stessi.

Così adesso anche i fan di tutto il mondo potranno fare lo stesso, scegliendo i colori preferiti o i motivi più cool, aggiungere adesivi e altri dettagli.

La lente si può trovare sull’account Snap Star @motogp in cui vengono condivise Storie e Spotlight delle gare, per offrire ai tifosi un nuovo modo di interagire con MotoGP. Ne parla Manel Arroyo, Chief Commercial Officer di Dorna:

Snapchat è un punto di riferimento nell’universo digitale e noi siamo fieri di collaborare con loro per creare questa Lente MotoGP. Cerchiamo sempre soluzioni innovative per offrire contenuti nuovi e per coinvolgere i fan, per farli divertire e per raggiungerne di nuovi, facendo crescere questo sport. E questa nuova Lente ci permette di raggiungere tutti questi obiettivi. Siamo felici di vederla online e non vediamo l’ora di scoprire cosa creeranno e condivideranno gli utenti.

Per usare la Lente AR innanzitutto assicuratevi che l’app Snapchat sia aggiornata all’ultima versione disponibile. Poi apritela, selezionate l’account Snap Star [email protected] oppure inquadrate lo Snapcode che trovate qui di sopra, quindi tenete premuto lo schermo del telefono all’altezza dello Snapcode per sbloccare la Lente AR. Una volta sbloccata, seguite le istruzioni che appaiono sullo schermo per iniziare a personalizzare il casco.