Un gruppo a cappella coreano ha ricreato le suonerie dell’iPhone

MayTree, un gruppo a cappella sudcoreano, ha condiviso un video nel quale si esibisce ricreando alcune suonerie e suoni tipici dell’iPhone.

Nel filmato si possono ascoltare i suoni riprodotto quando su ricevi una chiamata, un SMS, un’e-mail o un’altra notifica, con suonerie quali “Apertura” (quella di default), le classiche Marimba, Xilofono, Seta, Timba, il suono di invio e ricezione dei messaggi, e altri suoni tipici che gli utenti di iPhone conoscono bene.

The Verge riferisce che questo gruppo ha in precedenza si è esibito in un video nel quale l’oggetto erano i suoni di Windows. Il filmato con i suoni dell’iPhone dura circa un minuto; quello nei quale si possono ascoltare i suoni di Windows, circa 30 secondi.

Si definisce “a cappella” ogni esibizione sonora che non preveda durante lo svolgimento l’intervento di strumenti musicali. Nato nell’ambito sacro, il canto a cappella si è allargato con il passare del tempo in tutte le aree musicali, con coristi che si esibiscono in in canti e prove di tutti i tipi.

Il quintetto in questione si è divertito a riprodurre anche le musiche e i suoni di Super Mario!