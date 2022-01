Un nuovo iPhone SE a marzo o aprile secondo Bloomberg

Il primo importante evento di Apple del 2022 potrebbe riguardare il lancio di un nuovo iPhone SE. A riferirlo è Mark Gurman – redattore di Bloomberg da sempre ammanicato in quel di Cupertino – e secondo il quale il nuovo iPhone SE dovrebbe integrare il supporto per il 5G e ovviamente un SoC più veloce.

Il sito Macrumors riferisce dell’indiscrezione riportata da Gurman nell’ultimo numero della newsletter “PowerOn”. “Il primo evento virtuale di Apple del 2022 arriverà nel giro di pochi mesi ed è probabile che avrà luogo a marzo o aprile”, scrive Gurman, riferendo quanto avrebbero indicato non meglio precisate sue fonti.

Lo scorso anno nell’evento del 20 aprile Apple annunciò gli AirTag, il nuovo iPad Pro, l‘iMac da 24″ con M1, la seconda generazione dell’Apple TV 4K e la nuova colorazione viola per gli iPhone 12 e iPhone 12 mini. Nel 2020 non fu predisposto un event primaverile – probabilmente anche per via della COVID-19 per la quale l’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarò ufficialmente lo stato di pandemia a marzo. In altre occasioni Apple ha ad ogni modo annunciato prodotti vari a marzo o aprile, incluse versioni aggiornate di MacBook Air, iPad Pro e la seconda generazione di iPhone SE (15 aprile 2020).

Oltre che la nuova generazione di iPhone SE, Apple in primavera potrebbe annunciare i nuovi iMac 27″ con CPU M1 e nuove versioni dei Mac mini con M1 Pro e M1 Max. Gurman riferisce ancora di essere quasi certo che anche la WWDC (conferenza sviluppatori) di quest’anno si svolgerà in forma virtuale, alla stregua di altri eventi del genere (es. l’E3 video game conference).