Nel 2022 un iMac Pro con M1 Pro/Max ?

Apple non avrebbe abbandonato l’idea dell’iMac Pro e dopo il modello visto nel 2017, dedicato agli utenti pro che amano il design all-in-one, un nuovo iMac Pro potrebbe arrivare nel 2022.

A riferirlo è il “leaker” Dylandkt, secondo il quale Apple vorrebbe usare per il futuro iMac Pro i chip M1 Pro e M1 Max già visti sui MacBook Pro 2021.

Apple sfrutterebbe il nome Pro per differenziare la linea dagli iMac 24″ con M1 presentati all’inizio di quest’anno. Il leaker riferisce che Apple avrebbe intenzione di usare display Mini Led con tecnologia Promotion, proporre un modello base con storage da 512GB e 16GB di RAM, porte USB-C, uscita HDMI, slot SD.

Il design dovrebbe essere simile all’iMac 24″ ma con cornici scure, la porta Gigabit Ethernet standard sull’alimentatore. Secondo il leaker Apple potrebbe sfruttare un display mini-LED da 27″ con tecnologia ProMotion ma da tempo circolano indiscrezioni secondo le quali Apple sta valutando l’idea di iMac con display ancora più grandi. Apple starebbe testando anche la possibilità di sfruttare il Face ID per sbloccare il Mac, autorizzare acquisti, ecc.

iMac (Pro)

Promotion and Mini Led

Base model 16gb Ram 512gb Storage

M1 Pro and Max

Dark bezels

HDMI, SD Card, Usb C

Similar design to iMac 24 and Pro Display XDR

Starting price at or over 2000 dollars

Ethernet on brick standard

Face ID was tested (Not confirmed)

1H 2022

— Dylan (@dylandkt) October 30, 2021