Un nuovo slogan per Intel

Pubblicità

Nel 1991 Intel ha adottato lo slogan pubblicitario “Intel inside”, sostituito in seguito da altri quali “Leap Ahed”, “Sponsors of Tomorrow” e “Look inside”. La nuova brand identity dell’azienda prevede un nuovo slogan che dovrebbe mettere in risalto il ruolo del produttore nei computer e nel mondo in generale.

“That’s the power of Intel Inside” è l’ultimo slogan al centro della nuova brand identity (l’insieme di elementi visivi, verbali e concettuali che contribuiscono a definire l’immagine di un marchio) , slogan che ricorda il vecchio “Intel Inside” degli anni ’90 con tanto di campagne pubblicitarie che dovrebbero mettere in risalto il ruolo dei processori dell’azienda nel mondo moderno.

Brett Hannath, chief marketing office di Intel, riferisce che il messaggio rispecchia l’idea dell’azienda che suoi prodotti e tecnologie permettono di sbloccare potenzialità di dipendenti, clienti, consumatori, collettività e partner.

L’azienda ha recentemente confermato l’avvio della fase “Risk Production” testando in modo concreto il processo produttivo) per il nodo produttivo 18A (18 angstrom, o 1,8 nanometri) e l’obiettivo è di rilasciare i processori Intel Core di prossima generazione, noti come Panther Lake, più avanti nel corso dell’anno.

Il nuovo CEO Lip-Bu Tan, pochi giorni addietro ha fatto sapere di voler puntare su clienti per la produzione di chip conto terzi e di voler scorporare le attività che non sono centrali alla mission aziendale focalizzandosi – tra le altre cose – su semiconduttori personalizzati, adattandosi meglio alle necessità dei clienti.

