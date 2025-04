NordVPN su Apple TV per streaming sicuro e facile

Pubblicità

Abbiamo più volte parlato di VPN in generale, e NordVPN, sulle nostre pagine, anche se spesso questa tipologia di applicativo viene spesso associata a PC e Mac, oltre che ai dispositivi mobili. Eppure, NordVPN è disponibile, e particolarmente utile, anche se Apple TV.

La novità è di particolare interesse per chi desidera proteggere la propria esperienza di streaming e accedere a contenuti geo-limitati anche sul set top box della Mela.

C’è da dire che NordVPN è disponibile sulla TV box di Apple già dal lontano 18 dicembre 2023, quando ha lanciato un’app dedicata per Apple TV, in seguito all’aggiornamento di tvOS 17, rendendo possibile utilizzare una VPN direttamente sul dispositivo.

In questo modo, a partire da quella data, non è più necessario configurare una VPN a livello di router per garantire una connessione protetta su Apple TV: basta scaricare l’app da App Store, effettuare il login e attivare la connessione, scegliendo eventualmente la posizione geografica desiderata.

Questa soluzione, che risponde alle esigenze di chi cerca una VPN affidabile per Apple TV , offre molteplici vantaggi. Innanzitutto, permette di accedere ai contenuti del proprio Paese anche quando ci si trova all’estero, cambiando virtualmente la posizione e sfruttando gli abbonamenti locali.

Inoltre, grazie alla crittografia avanzata e ai protocolli sicuri, l’app garantisce uno streaming protetto, nascondendo l’indirizzo IP e proteggendo il dispositivo da eventuali attacchi.

Come funziona la VPN su Apple TV

Per chi si chiede come usare la VPN su Apple TV, la procedura è estremamente intuitiva: basta cercare l’app NordVPN sull’App Store direttamente dal menù della Apple TV, seguire le istruzioni sullo schermo e, con un semplice clic su “Quick Connect”, la connessione viene attivata immediatamente.

Perché una VPN su Apple TV

Una soluzione con un’app dedicata per tvOS è ideale perché evita configurazioni complesse e offre prestazioni elevate. Le VPN gratuite spesso non sono raccomandabili, in quanto presentano limitazioni in termini di larghezza di banda, velocità e numero di server disponibili, e talvolta possono rappresentare un rischio per la sicurezza.

NordVPN, al contrario, offre una vasta rete di oltre 6000 server distribuiti in 110 località a livello mondiale, garantendo sempre connessioni veloci e stabili e può essere utilizzato fino a 11 dispositivi contemporaneamente. Inoltre, il servizio supporta protocolli avanzati come OpenVPN, IKEv2/IPsec e NordLynx, che rappresenta un adattamento del protocollo WireGuard, considerato il più performante del momento.

Per chi desidera sfruttare al meglio la propria Apple TV, l’app NordVPN assicura privacy durante lo streaming, oltre a proteggere anche il dispositivo da potenziali attacchi, un aspetto spesso trascurato quando si parla di dispositivi connessi.

Con questa soluzione, è possibile evitare che i fornitori di servizi Internet limitino la velocità della connessione in base alle attività monitorate, garantendo una fruizione ininterrotta e di alta qualità dei contenuti multimediali.

NordVPN adotta l’Advanced Encryption Standard (AES) con chiavi a 256 bit, rendendo quasi impossibili gli attacchi di forza bruta e garantendo così la massima sicurezza dei dati degli utenti.

Inoltre, per eventuali domande o necessità di supporto, il team di assistenza clienti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ed ancora, tra i motivi per cui sceglierla, si tratta di un servizio no-logs sottoposto a tre audit, così da assicurare la completa riservatezza delle attività online, mantenendo i dispositivi degli utenti al sicuro.

Infine, offre anche Specialty Servers, una serie di funzionalità aggiuntive che incrementano ulteriormente la sicurezza e consentono di superare eventuali restrizioni.

Funzionalità avanzate

Tra le altre funzionalità avanzate di questa VPN, che aggiunge un ulteriore livello di sicurezza rispetto alla protezione VPN tradizionale quella chiamata Threat Protection. Il suo scopo principale è garantire una navigazione più sicura, bloccando siti web dannosi, annunci indesiderati e tracker, oltre a identificare file infetti da malware.

Altra ancora è invece Meshnet, che rappresenta una funzione innovativa che permette agli utenti di accedere a dispositivi privati crittografati senza doversi connettere a un server VPN tradizionale.

Con Meshnet, il traffico rimane sempre crittografato, offrendo le stesse garanzie di sicurezza di una connessione VPN. Questa tecnologia apre nuove possibilità, come una condivisione dei file più semplice, la collaborazione su progetti comuni, la possibilità di organizzare gaming parties e persino l’instradamento avanzato del traffico Internet.

NordVPN su Apple TV è, dunque, la scelta ideale per chi cerca una VPN affidabile e facile da usare anche tramite il set top box della Mela.

Grazie a questa app, gli utenti possono beneficiare di un accesso sicuro ai propri contenuti preferiti, migliorare la protezione del dispositivo e vivere un’esperienza di streaming senza compromessi.

Per abbonarsi a NordVPN è possibile seguire questo link.