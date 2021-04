Apple spiega come funziona la pubblicità che tutela la privacy

A gennaio di quest’anno Apple ha pubblicato il documento A Day in the Life of Your Data che spiega agli utenti come le pubblicità tracciano e monetizzano i dati personali: ora Cupertino pubblica una nuova versione del report intitolato A Day in the Life of an Ad questa volta indirizzato agli inserzionisti e alle società che gestiscono campagne pubblicitarie digitali, illustrando come è possibile farlo tutelando privacy e dati degli utenti.

Il documento spiega come funziona la pubblicità mirata, comprese le aste degli annunci e le attribuzioni. Nelle aste automatiche sia gli acquirenti che i venditori raccolgono, scambiano e utilizzano i dati degli utenti per le offerte di spazi liberi per visualizzare gli annunci nelle pagine Internet. Invece con l’attribuzione gli inserzionisti tengono traccia del comportamento dell’utente dopo che quest’ultimo ha visto un annuncio per valutarne il rendimento.

Apple indica anche i due strumenti disponibili che inserzionisti e società possono impiegare con l’arrivo di iOS 14.5 per gestire e valutare le pubblicità che tutelano privacy e dati degli utenti. Si tratta di SKAdNetwork e Private Click Measurement.

Con SKAdNetwork gli inserzionisti possono sapere quante volte un’app è stata installata dopo che gli annunci sono stati visualizzati, tutto questo senza che i dati dell’utente o del dispositivo vengano condivisi. Invece con Private Click Measurement gli inserzionisti possono misurare l’impatto degli annunci che indirizzano gli utenti a un sito web, riducendo al minimo la raccolta dei dati grazie all’elaborazione effettuata direttamente sul dispositivo degli utenti.

Le misure di protezione della privacy dei dati degli utenti e della trasparenza delle app, la pagina dedicata di Apple è qui, entreranno in funzione per tutti quando Apple rilascerà iOS 14.5, iPadOS 14.5 e tvOS 14.5 entro questa primavera. Tutto quello che c’è da sapere sul prossimo aggiornamento iOS 14.5 è in questo approfondimento di macitynet.