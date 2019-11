Nancy Paxton, la voce di Cupertino per gli investitori si ritira dopo 23 anni in Apple

Nancy Paxton è stata per 23 anni il riferimento di Apple per gli investitori: è stata la voce delle conference call sugli utili della società 93 volte. Ora Nancy Paxton, Direttore delle relazioni con gli investitori, si ritira dal suo incarico: lo ha annunciato Luca Maestri, CFO di Apple, a margine della conferenza per il rapporto del quarto trimestre fiscale del 31 ottobre 2019 (tutti i dati sui risultati dell’ultimo quarto fiscale sono raccolti in questo articolo).

Durante il suo incarico, lungo 23 anni, Nancy Paxton ha introdotto e gestito 93 conference call per gli investitori, compresa l’ultima, che si è svolta il 31 ottobre 2019. Complessivamente, è stata in Apple 33 anni.

Luca Maestri le ha dedicato un po’ di tempo durante la teleconferenza, per annunciare la decisione della Paxton e porgerle i saluti di tutta l’azienda pubblicamente. Maestri ha ringraziato la Paxton per gli anni dedicati ad Apple e le ha augurato molta fortuna per le attività che la impegneranno.

“Nancy è stata il volto di Apple con analisti e investitori in un periodo di incredibile crescita e successo – ha detto Maestri -. La sua passione per la nostra azienda, il suo impegno e la sua dedizione nel servizio per gli investitori e il suo senso dell’umorismo ci mancheranno molto. Personalmente, le sono molto grato per il consiglio e il supporto che mi avete dato negli ultimi sei anni”.

E’ intervenuta anche Nancy Paxton stessa spiegando che “ha ricevuto un grande privilegio di interagire con così tanti investitori e analisti per conto di Apple negli due decenni. E, naturalmente, è stato un piacere estremo lavorare insieme a così tante persone brillanti ad Apple quotidianamente”.

La Paxton lascerà Apple alla fine di dicembre e non è ancora noto se verrà sostituita.

