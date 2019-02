Unboxing Amazon Echo Show Italiano, vediamo da vicino Echo con display 10”, foto e video

E’ arrivato non tanto a sorpresa visto che il lancio del nuovo modello era già avvenuto in altri paesi ma dopo la cascata di Echo riversata da Amazon nel nostro paese nel periodo pre-natailizio e il successivo arrivo del piccolino di casa Echo Input è ora il turno del più voluminoso e “comunicativo” Echo Show che in Italia arriva direttamente nella sua seconda versione più elegante, minimale e più a suo agio, pensiamo nelle cucine e negli interni delle case italiane.

Lo abbiamo ricevuto per un test in anteprima e mentre attendiamo che il software in Italiano si allinei con le capacità delle versioni internazionali possiamo mostrarvi da vicino tutti i dettagli del dispositivo e della confezione con arriverà ai clienti italiani a partire dal 27 di Febbraio.

Per conoscere tutti i dettagli le capacità e le possibilità di interazione con gli altri dispositivi della vosta casa smart e con i servizi web e streaming di Amazon e terze parti vi rimandiamo all’articolo introduttivo.

Qui potete vedere da vicino Amazon Echo Show sia in una fotogalleria che in un video realizzato qualche minuto dopo l’arrivo di Echo Show nella nostra…. cucina!

Echo Show è disponibile a soli 229,99 €. Echo Show può essere supportato da una base che permette di inclinare il dispositivo per adattare l’angolo di visione e quello della telecamera, per soli 29,99 €. Entrambi sono disponibili in pre-ordine a partire da questa pagina.

Le spedizioni inizieranno a partire dal 27 Febbraio.