Unity compra Weta Digital di Peter Jackson per il metaverso

Unity Technologies, la società dietro il motore per videogiochi e non solo Unity, sta acquistando Weta Digital. Gli appassionati di cinema non avranno certo bisogno di presentazioni per sapere di cosa si tratta: Weta è la società di effetti speciali per il cinema co-fondata dal regista Peter Jackson nel 1993 e che ha lavorato a film come La Compagnia dell’Anello, Avatar e Black Widow.

Con l’accordo da 1,625 miliardi di dollari, Unity ottiene la divisione tecnologica dell’azienda, compresi i suoi strumenti artistici e il talento ingegneristico. I team che si occupano di effetti speciali e animazione di Weta formeranno una entità separata nota come WetaFX, di cui Peter Jackson continuerà a detenere una quota di maggioranza. L’accordo dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno, in attesa dell’approvazione normativa.

La suite tecnologica di Weta include strumenti per l’animazione facciale, la creazione di paesaggi virtuali e la modellazione della deformazione degli oggetti, tra molte altre applicazioni. Il piano di Unity è non solo di integrare questi programmi nel suo motore grafico Unity Engine, ma anche di offrirli eventualmente come parte dell’offerta di abbonamento basata su cloud. A un certo punto, molte delle risorse e degli strumenti che Weta Digital ha creato nel corso degli anni arriveranno anche nel motore, consentendo a chiunque abbia accesso a Unity di utilizzarle.

La società non ha detto esattamente quando si verificherà questa integrazione completa, ma l’intento sembra essere chiaro: mettere Unity in prima linea nel metaverso poiché qualunque cosa comporti probabilmente avrà bisogno di molti modelli 3D.

Gli strumenti unificati e gli incredibili scienziati e tecnologi di Weta Digital accelereranno la nostra missione di fornire ai creatori di contenuti strumenti facili da usare e ad alte prestazioni per dare vita alle loro visioni

In definitiva, spiega la società, qualunque sia o sarà il metaverso «Crediamo che sarà costruito dai creatori di contenuti».