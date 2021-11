macOS Monterey, Utility disco ora gestisce le istantanee

Tra le novità dell’ultimo sistema operativo Apple macOS 12 Monterey ci sono importanti migliorie anche per Utility Disco, l’utility di sistema che permette di inizializzare volumi, controllare il funzionamento di un disco e altro ancora: dopo anni di limitazioni relativamente alle funzionalità dedicate al formato APFS, riferisce il sito Eclecticlight, l’applicazione Utility Disco ora integra il supporto diretto per gli snapshopt, in italiano istantanee.

Gli snapshot, lo ricordiamo, permettono di catturare lo stato di un disco in un determinato momento nel tempo, “fotografando” lo stato del sistema in uno specifico istante, un momento preciso (un riferimento a una copia reale del sistema) che si vuole conservare nel caso in cui le variazioni che si stanno per compiere non ci soddisfino.

Le istantanee locali vengono catturate solamente sui dischi inizializzati con Apple File System (APFS). In precedenza era necessario ricorrere a comandi dal terminale per selezionare istantanee con data e ora di nostro interesse. Con Monterey ora è possibile aprire Utility Disco, selezionare un volume e la voce “Mostra istantanee APFS” dal menu Vista per ottenere nella parte inferiore della videata una tabella con i vari snapshot di sistema (o del volume con i backup di Time Machine).

Il nome di ogni istantanea è seguito dalla data di creazione, dalle dimensioni e dal “tidemark”, valore il cui significato non è indicato nell’aiuto di Utility Disco. È possibile selezionare uno snapshop, rinominarlo ed eliminarlo. La cancellazione è irreversibile e può essere fatta quando siamo sicuri di quello che stiamo facendo.

Le istantanee locali, lo ricordiamo, sono sfruttate anche da Time Machine. Time Machine salva una istantanea del disco di avvio circa ogni ora e la conserva per 24 ore. Una ulteriore istantanea dell’ultimo backup di Time Machine riuscito viene conservata finché lo spazio non è richiesto per altre operazioni. A partire da macOS High Sierra e versioni successive, viene salvata un’altra istantanea prima di installare qualsiasi aggiornamento di macOS.

Abbiamo dedicato diversi articoli di approfondimento al nuovo sistema operativo per Mac maCOS 12: sono tutti disponibili a partire da questa pagina di macitynet.